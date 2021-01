CIKLON SA MEDITERANA VEČERAS DONOSI NAGLO ZAHLAĐENJE: Pad temperature za čak 10 stepeni, jaka kiša i sneg PALI SE METEO ALARM

Proteklih dana je delovalo kao da zima posustaje jer je smo imali poprilično visoke temperature za ovo doba godine i pravo prolećno vreme. Međutim, ciklon koji večeras stiže sa Mediterana donosi zahlađenje sa kišom i pljuskovima, dok će na planinama ponovo padati sneg.

- Iznad Đenovskog zaliva jutros je došlo do formiranja sekundarnog ciklona i on će danas premeštati preko severa Italije ka Jadranu. U toku večeri i noći između nedelje i ponedeljka ovaj ciklon će jačati i premeštaće se sa Jadranskog mora preko Balkanskog poluostrva, a svojim centrom preko našeg područja i preko severa i zapada Srbije pa dalje na severoistok - napisao je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Đorđe Đurić.

Prema prognozama ovaj ciklon Srbiji će u nedelju uveče, kao i u noći između nedelje i ponedeljka usloviti jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, ponegde uz prodor hladnog fronta očekuje se i grmljavina, dok se na planinama očekuje sneg.

Pad temperature za 10 stepeni

- Umeren do jak vetar južnih pravaca će u nedelju uveče i tokom noći po prodoru hladnog fronta biti u skretanju na jak severozapadni i prolazno će biti i veoma jak, na udare i olujni. Prelazak ciklona i prodor hladnog fronta usloviće da sa severa i severozapada preko Panonske nizije dođe do prodora i osetno hladnije vazdušne mase, tako da se očekuje osetniji pad temperatura i za više od 10 stepeni, a kiša će u nedelju uveče i tokom noći na severu i zapadu Srbije preći u susnežicu i sneg - napisao je Đurić.

foto: Printscreen/RHMZ

U ponedeljak ujutro kiša će i u nižim ostalim predelima Srbije preći u susnežicu i sneg, osim na jugu i jugoiostoku Srbije. Već prepodne sledi prestanak padavina i razvedravanje, pa se sredinom dana očekuje i sunčano.

Temperature će se kretati od 4 stepena na severozapadu do 10 stepeni na jugoistoku Srbije. Očekuje se da od večeras do ponedeljka ujutro u većem delu Srbije padne od 10 do 20 mm padavina po kvadratnom metru, lokalno i više, a najobilnijih padavina biće na severu i zapadu Srbije.

Novi talas padavina

- Novi talas padavina koji se očekuje od ponedeljka krajem dana do utorka sredinom dana doneće još 5 do 15 mm padavina, lokalno i više, tako da se ukupno od nedelje uveče do utorka u Srbiji očekuje da padne od 15 do 35 mm, lokalno i preko 40 mm, ali se za sada ne očekuju problem sa vodostojima na rekama, iako će doći do povećanja vodostaja na manjim, potom i na srednjim rekama - naveo je Đurić.

foto: Zorana Jevtić

Već u ponedeljak krajem dana i tokom noći sa Mediterana se očekuje novo naoblačenje sa padavinama.

U Srbiji će u utorak biti oblačno i umereno hladno sa snegom. U većini predela formiraće se snežni pokrivač, a na planinama povećati postojeći. Ipak, maksimalne temperature biće u plusu, tako da će snežni pokrivač i otapati. Kako će sneg biti veoma mokar, vlažan i težak, postojaće mogućnost da lomi grane ili da ošteti električnu mrežu.

Pali se i meteo alarm

"U toku noći zahlađenje s kišom i snegom. U ponedelјak ujutro i noću od ponedelјka ka utorku vlažan sneg. Od utorka do četvrtka hladno, povremeno slab snegom uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača u nižim i povećanje u višim predelima", stoji u najavi RHMZ.

Takođe, prema najavama meteorologa sutra će u Srbiji biti upaljen žuti meteo alarm i to na teritoriji cele zemlje.

Kako stoji u objašnjenju, žuti meteo alarm znači da vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

(Kurir.rs)

Kurir