NOVI SOJ UZORKOVAN 31. DECEMBRA Dr Tiodorović: Pronađeni su svi kontakti, razlog više da se ne popuštaju mere

Novosađanka, koja je donela novi, britanski soj korona virusa u Srbiju, stigla je u našu zemlju 31. decembra, a mutacija je otkrivena nakon desetak dana.

Bez obzira na to, prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korone kaže da ga ona nije u međuvremenu raširila, i da su pronađeni svi njeni kontakti, ali ističe da je pojava novog soja u našoj zemlji razlog više da se ne popuštaju postojeće mere protiv korona virusa, jer je realno očekivati još novih slučajeva.

On je kazao da je virus zarazniji, a kada je zarazniji onda samim tim postoji i mogućnost većih fatalnih ishoda, ali da je to pitanje na koje treba da odgovore mikrobiolozi.

Dodaje da moramo biti svesni da će se ovaj soj pojavljivati.

- Ona je doputovala 31. decembra i uzorkovana je tada. A, to nije postupak koji može tako brzo da se uradi. Sekvenciranje traje desetak dana i više dana. Zbog toga je to tako. Ali, oni su u međuvremenu uspeli da pronađu sve kontakte. Muž je imao ozbiljniji problem, imao je obostrano zapaljenje pluća, dok je ona imala lakše tegobe. Ali, virus je sada tu kod nas - kaže prof. dr Tiodorović.

Kaže da nije imalo šanse da se virus raširi, ali i navodi da je pitanje da li smo novi soj imali i pre ovog slučaja koji je otkriven.

- Pitanje je da li smo mi i pre toga imali neki slučaj. Jednostavno, moramo da budemo spremni da će se pojavljivati. Mi smo zemlja koja i dalje ima saobraćajne veze u svim pravcima, pa da li je mogao da dođe i iz Rumunije, Mađarske to nije bitno... Još pre mesec dana se predlagalo da se taj let sa Velikom Britanijom obustavi, međutim, rečeno je da je to toliko malo, da može dobro da se kontroliše i da nema razloga obustavljati - objašnjava prof. dr Tiodorović i dodaje da će na sledećoj sednici Kriznog štaba najverovatnije biti reči o tome, ali da ne veruje da će biti obustave letova.

Objašnjava da je pitanje da li je i koliko zarazniji i smrtonosniji pitanje za mikrobiologe i molekularne biologe.

- Zarazniji jeste, a samim tim ako imamo više obolelih, onda može biti i više fatalnih ishoda - navodi on.

Nema ublažavanja mera

Profesor kaže i da je pojava novog soja situacija koja apsolutno eliminiše svako ublažavanje mera:

- Znači, nema ublažavanja mera, bez obzira na to što nam dobro ide vakcinacija. Ali, sledeći korak je obezbediti dovoljnu količinu vakcina.

Kako navodi, britnaski soj je kod nas otkriven posle Rumunije, Slovenije i Mađarske. U Evropi ga ima u 23 zemalja a u svetu u 60.

- Pojavljuje se i južnoafrički soj, on se pojavio u Velikoj Britaniji. Brazilski soj se isto pojavio u Britaniji. Verovatno su sve to putovanja. Sve to mora da se očekuje. To su isti virusi samo mutanti, a ono što se sada zna, jeste da vakcine štite i od njih, a koja više, koja manje to je za naučnu raspravu - rekao je prof. dr Tiodorović.

(Kurir.rs/ Telegraf)

