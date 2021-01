ŽRTVA NE TREBA DA SE STIDI I OSEĆA ODGOVORNO: Za ozdravljenje je potrebna dugotrajna terapija (KURIR TELEVIZIJA)

Povodom slučaja seksualnog zlostavljanja u školi glume Miroslava Mike Aleksića o kome je u javnosti progovorila glumica Milena Radulović, u gostima Kurir televizije bila je psiholog Irena Stanojević, koja je objasnila kako trauma iz detinjstva utiče na kasniji život žrtve, kakve posledice ostavlja i da li se ikada od nje oporavi.

"Da bismo naučili da živimo sa traumom, moramo prvo da je prihvatimo kao deo nečega što nam se desilo. To su velike traume, veliki ožiljci koji treba da se saniraju jednim ozbiljnim psihoterapijskim radom i nekada je potrebna dugotrajnija terapija. To nije nešto čega treba da se stidimo, nije nešto što treba da zaboravimo, već prihvatimo i shvatimo da to možemo da pobedimo i prevaziđemo činjenicom da to nje naša odgovornost, već onoga ko je to nasilje uradio. Žrtva treba da bude svesna da nije mogla ništa da uradi", objasnila je Irena.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir