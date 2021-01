OPASNO: Oćoravili smo zbog izolacije! Mnogi su dobili KARANTINSKU KRATKOVIDOST!

Kućna izolacija, karantin, ograničavanje kontakata, rad od kuće i onlajn nastava, koji su obeležili prethodnu godinu, uticali su na to da smo u doba korone još češće nego inače buljili u ekrane, tablete i mobilne telefone. To je, kako kažu naučnici, dovelo do porasta broja kratkovidih osoba, a ovaj problem, što je posebno zabrinjavajuće, naročito je izražen kod dece!

Najnovija istraživanja u Holandiji i Kini pokazala su da je tokom pandemije kod velikog broja ljudi došlo do pogoršanja vida na daljinu, a ovaj fenomen nazvan je „karantinska kratkovidost“, prenosi Dojče vele.

Previše gledanja u ekran

U Kini su istraživanja rađena na uzorku od 120.000 dece u dobi od šest do 13 godina. Zabeležen je drastičan rast dijagnostikovanih slučajeva kratkovidosti, a kod dece starosti između šest i osam godina bilo je čak tri puta više slučajeva nego pretprošle godine. U toj starosnoj grupi, kako se navodi, vid se u proseku pogoršao za - 0,3 dioptrije.

Prekomerno korišćenje elektronskih uređaja, prema mišljenju naučnika, ne uzrokuje samo kratkovidost - posledice mogu biti i zamagljeni pogled i škiljenje, a korišćenje mobilnog telefona uveče može uzrokovati i nesanicu. - Visoki udeo plavog svetla na ekranima sprečava izlučivanje hormona melatonina, koji čoveka čini pospanim - kaže profesorka Nikol Eter, direktorka očne klinike u Univerzitetskoj poliklinici Minster, koja savetuje da se izbegava korišćenja tih uređaja najmanje dva sata pre spavanja. I dr Radmila Milošević, dečiji oftalmolog, kaže za Kurir da broj starijih osoba i dece koji imaju problema sa kratkovidošću raste iz godine u godinu, a da je zatvorenost u kući tokom epidemije koronavirusa sigurno uticala na to da se taj broj poveća.

Nepopravljivo stanje

- Mlađe generacije sve više potenciraju rad „na blizinu“, što dovodi do porasta kratkovidosti. Oni mnogo više vremena provode ispred ekrana, koji im je blizu. Tako uče i igraju se. Posledica toga je da su im mišići oka zaduženi za akomodaciju stalno napeti, a upravo taj stalni napor izaziva kratkovidost - objašnjava dr Milošević i dodaje da je to stanje nepopravljivo i da se problem s vidom rešava naočarima.

- Trebalo bi da svi, ne samo deca, ukoliko dugo gledaju u ekran, prave pauze tokom rada. Nakon pola sata rada na blizinu bi trebalo da, ako ne isto toliko, barem 10-15 minuta gledaju u daljinu. Treba provoditi što više vremena napolju, jer sunce i boravak na otvorenom povoljno utiču na sprečavanje razvoja kratkovidosti - kaže dr Milošević i dodaje da ćemo posledice izolacije kod dece videti tek u narednom periodu, a taj problem će biti sve izraženiji, jer se škola ionako sve više okreće onlajn nastavi.

Preporuke za decu Deca do tri godine - ne bi trebalo da gledaju mobilne telefone i tablete

Deca od četiri do šest godina - korišćenje ovih uređaja treba ograničiti na maksimalno 30 minuta dnevno

Dece od sedam do devet godina - mogu koristiti uređaje najviše jedan sat dnevno

Deca od deset godina - ograničiti upotrebu telefona, tableta i drugih uređaja na do dva sata dnevno

Simptomi kratkovidosti Zamućen vid na daljinu

Škiljenje

Naprezanje oka

Umor u očima dok gledate na daljinu

Kratkovida deca često imaju problema s čitanjem sa školske table

Mutan vid kada se fokusirate na udaljene objekte

Glavobolje zbog prekomernog naprezanja očiju

Teškoće tokom upravljanja vozilom, pogotovo noću (noćna kratkovidost)

Saveti Provodite samo onoliko vremena koliko morate gledajući na blizinu

Pravite pauze u radu

Onoliko vremena koliko ste gledali na blizinu gledajte na daljinu

Provodite što više vremena na otvorenom

Hranite se raznovrsno - voće, povrće, riba, jaje...

