STRAVIČNO! DETE LEŽI NA PRUZI KOD MITROVICE, A VOZ NAILAZI: Ne, nije u pitanju nesreća - radi se o bezumnoj dečjoj IGRI SA ŽIVOTOM

Mašinovođa Zlatko Keserović podelio je na Fejsbuk grupi Udruženje ljubitelja Železnice scenu koja ledi krv u žilama, jer se na njoj vidi dečak koji je legao na šine.

"Mesto događaja, Laćarak kod Sremske Mitrovice, vreme događaja pre samo pola sata. Dete se našlo na mom koloseku i kada je videlo voz, ispuzalo je, srećom, do koloseka pored mog. Ne bih uopšte mogao da ukočim da je ostalo tu. Eto, za one koji se pitaju kako to nekoga voz zgazi i kako to mašinovođa nije video", napisao je vidno gnevan čovek.

Na svu sreću, ovaj incident je prošao bez posledica, ali je opomena svima.

(Kurir.rs)

