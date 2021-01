BAKI DANICI VOLONTIRANJE U KRVI I U DEVETOJ DECENIJI: To mi je kao vazduh, sastavni deo života (KURIR TELEVIZIJA)

Beograđanka Danica Šmic (84) jedna je od najstarijih volonterki u Srbiji, koja iako je deo visokorizične grupe, ipak je dala nesebičnu pomoć tokom vanrednog stanja. Već više od pola veka pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija, a volonterski rad prati je kroz ceo život. "Inače volim da pomažem, to mi je veliko zadovoljstvo i to mi je kao kad dišem vazduh, sastavni deo života. Uvek je bilo sakupljanja članarine po školama, pomaganje i obilazak starijih, samo je bilo mnogo više aktivnosti i mnogo veći broj volontera, mesne zajednice su bile prepune, tu se skupljala i omladina i savez boraca...", istakla je ona i dodala da je pomagala i tokom pandemije koronavirusa, te pohvalila i solidarnost kod mladih iako se "kultura volontiranja malo izgubila". "To je bilo telefonom, tako da smo pozivali starije i nisam bila zabrinuta za sebe koliko za te osobe koje žive same, usamljene, da se ne uplaše", objasnila je Danica uz poziv mladima da pomažu koliko mogu jer se "dobro dobrim vraća".

