SEKS DA, TERETANA NE! VODIČ POSLE VAKCINE: Svaki fizički napor je provokacija, čašica alkohola sme, ali ne DA VAS NOSE IZ KAFANE!

Posle vakcinacije protiv korone treba voditi skroz normalan život, jedino nekoliko dana treba izbegavati težak fizički napor, poput odlaska u teretanu, ali to ne mora da znači i uzdržavanje od seksualnih aktivnosti, priča za Kurir epidemiolog prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba.

- Onaj ko vežba, ima stalne jače fizičke aktivnosti, poput svakodnevnog odlaska u teretanu, ne bi trebalo bar pet-šest dana da ide tamo. I to samo zato jer su u nekoliko dana posle vakcinacije moguće postvakcinalne reakcije, poput blage temperature, bola u ruci, možda malo malaksalosti, pada apetita. I to važi za apsolutno sve tri vakcine - i američko-nemačke kompanije „Fajzer-Bajontek“, i ruski „sputnjik V“ i kineskog „Sinofarma“. Sve tri vakcine se razlikuju samo po tehnologiji proizvodnje - objašnjava za Kurir prof. Tiodorović.

On dodaje da je to jednostavno zato da bismo poštedeli organizam kako bi mogao pozitivno da odreaguje na vakcinu i stvara antitela.

- Svaki fizički napor je za organizam provokacija, s tim što će kod mladih biti mnogo blaža, a kod starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika može biti jača. I zato treba izbegavati teretanu. Ali i voditi normalan život, a u to spadaju i seksualne aktivnosti. Ishrana treba da bude normalna, bez ikakvih dodataka. Dok je pandemija, svakako koristimo cink i D vitamin zbog podizanja imuniteta. Nije zabranjeno uzeti i čašicu-dve alkohola, ali ne da vas nose kući pijane. Pušenje nema veze s vakcinama i stvaranjem antitela, već s tim da je svakako štetno po zdravlje - priča prof. Tiodorović.

Na naše pitanje da li pripadnici nekih profesije, gde se podrazumeva težak fizički rad, kao rudari, posle vakcinacije treba da uzmu nekoliko slobodnih dana, Tiodorović veli:

- To su uglavnom ljudi koji su u punoj snazi, spremni za fizičke napore. Ali bi i njima značilo makar u prvih dan-dva po vakcinaciji da budu pošteđeni. To je čista preventiva, mada znam da se neće štedeti.

Prof. Tiodorović ističe i da normalan život podrazumeva mere - maska i distanca.

- Čak i kada primimo obe doze vakcine, moramo nositi masku, jer jedan broj ljudi neće biti vakcinisan zbog kontraindikacija, a i nemamo još kolektivni imunitet. Takođe, mere su i dalje na snazi i mora tako da ostane, posebno zbog pojave britanskog soja i kod nas.

Saveti za buduće mame

Tri meseca pre trudnoće primiti vakcinu

Sve tri vakcine ne treba da primaju trudnice, kako im stoji i u dokumentima, ali prof. Tiodorović ističe da žene koje planiraju trudnoću treba to da učine tri meseca posle vakcinacije. - Tri meseca je najbolje - da se stvore antitela i da postupak stvaranja imuniteta bude završen. Niko do sada nije utvrdio da vakcina ima neke posledice na plod, niti je imao vremena da to ukaže, ali se ipak preventivno ne daje trudnicama i daje se tri meseca pre začeća. Verovatno će ispitivanja o tome biti do kraja ove godine - veli Tiodorović i dodaje da, recimo, vakcinu protiv gripa mogu da prime trudnice.