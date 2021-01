DR MASERATI OPLEO PO SVETSKOJ ZDRAVSTVENOJ ORGANIZACIJI: To je jedan galimatijas RAZNIH LJUDI, nema tu NAUČNIKA (KURIR TELEVIZIJA)

Doktor Goran Bjelović, profesor Medicinskog fakulteta, u javnosti poznat i kao "Doktor Maserati" objasnio je koje su maske jedino efikasne u borbi protiv korone. Kako je naglasio, hirurške maske nemaju veliku efikasnost u zaštiti od korone, te iako je to preporuka Svetske zdravstvene organizacije, nije zasnovana, prema njegovim rečima, na naučnim činjenicama.

- Ma pustite vi SZO, to je zdravstveno-politička organizacija, ono što govore Nemci, to govori direktno nauka. To treba slušati. SZO je jedan galimatijas raznih ljudi, koji su uglavnom došli iz zdravstvene politike, nema tu naučnika, tako da oni pričaju priče koje su delimično naučno zasnovane, ali tu ima mnogo politike - kaže dr Bjelović.

