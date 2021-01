U BEOGRADU OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN SEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA: Srpski zvaničnici položili vence na spomenik (VIDEO)

Međunarodni Dan sećanja na žrtve Holokausta obeležen je danas polaganjem venaca na Spomenik žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu na Starom sajmištu u Beogradu.

U svojstvu izaslanika predsednika Srbije Aleksandra Vučića venac je na Spomenik položila generalni sekretar predsednika Suzana Paunović.

U ime Vlade Srbije venac je položila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević, a kao izaslanik predsednika Skupštine Srbije potpredsednik parlamenta Vladimir Orlić.

Vence su položili i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, predstavnici Saveza jevrejskih opština, Jevrejske opštine Beograd, Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, udruženja i diplomatskog kora.

Ceremonija obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta počela je molitvom rabina Isaka Asijela, a počast stradalima odata je i minutom ćutanja.

Paunović je poručila da je naša obaveza da ne dozvolimo da se ikada više ponovi zločin počinjen na Starom sajmištu, jednom od mnogih mesta širom Evrope, gde su, kako je rekla, u Drugom svetskom ratu ''iz rasistickih i drugih mračnih pobuda'' organizovani i sprovedeni genocidi nad Jevrejima, Srbima i Romima.

Istakla je da nove generacije treba na pravi način upoznati sa razmerama počinjenih zločina i zajedno sa njima boriti protiv ekstremizma ma koje vrste koji bi, kako kaže, mogao da dovede do neke nove erupcije zla.

- Više od šest miliona istočnoevropskih Jevreja, koji su na najsuroviji način usmrćeni od Aušvica do Jasenovca, ali i stotine hiljada drugih žrtava, pozivaju nas da sramni period istorije tokom koga se to desilo, predstavimo potomcima ne samo kao štivo iz udžbenika, već kao užasan zločin koji se ne sme ponoviti - rekla je Paunović.

Ukazala je da je metodologija genocida na prostoru Srbije, sprovedenog kod nas isključivo od strane okupacionih snaga, bila je ista kao i u drugim zemljama Evrope, kao i da je sudbina koju su nacisti i njihovi ''opskurni regionalni istomišljenici'' namenili Srbima i Romima, bila je vrlo slicna jevrejskoj.

U NS obeležen Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević istakao je da se o teškim i bolnim događajima ne priča radi toga da bi se ostalo zatočeno u prošlim vremenima nego da bi se izvukla pouka i izbegle takve strašne pojave.

- Sa našom ponositom jevrejskom zajednicom svake godine obeležavamo 27. januar, ali i u aprilu obeležavamo dan sećanja na pogrom Jevreja iz Novog Sada, pred kraj Drugog svetskog rata. To su nenadoknadivi gubici za naš grad i našu državu. Ako neko može da razume patnju jevrejskog naroda, to je srpski narod koji je takođe stradalnički i koji je podneo ogromne žrtve i u Drugom i u Prvom svetskom ratu - rekao je on.

Vučević je naglasio da antisemitizam nikad nije, niti će biti prihvaćen kod Srba, jer srpski narod saoseća sa Jevrejima i vekovima sa njim živi zajedno na ovim prostorima. Predsednik Jevrejske opštine Mirko Adam rekao je da je svake godine sve manje svedoka tragičnih događaja i njihovih naslednika, ali da se strašni pogrom nikada neće zaboraviti. Dodao je da će istoričari i dalje istraživati i otkrivati nove podatke o Holokaustu.

Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta obeležava se na dan kada je 1945. godine oslobođen najozloglašeniji logor smrti Aušvic-Birkenau.