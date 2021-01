Generali inicijativa The Human Safety Net pokreće projekat „Proširi uticaj“

U saradnji sa Generali Osiguranje Srbija i The Human Safety Net, Novak Đokoić Fondacija će u naredne tri godine proširiti uticaj programa “Podrška, ne perfekcija” na još 2200 roditelja i skoro 4400 dece širom Srbije.

Globalna inicijativa Generali grupe, The Human Safety Net, pokrenula je projekat „Proširi uticaj”- inovativnu višegodišnju strategiju širenja društvenog uticaja na najugroženije porodice i ambiciozne preduzetnike. U okviru ovog projekta, u koji će u naredne tri godine biti investirano sedam miliona evra, The Human Safety Net podržaće mnoge internacionalne nevladine organizacije sa kojima već sarađuje u koje je uvršćen i rad Novak Đoković Fondacije sa kojom ima saradnju od 2018. godine.

Sa željom da podrži sve pojedince koji utiču na rani razvoj deteta, Novak Đoković Fondacija od 2017. godine sprovodi program “Podrška, ne perfekcija” koji okuplja roditelje i staratelje, koji razumeju jedni druge zato što imaju slične svakodnevne brige. U okviru radionica koje vode obučeni facilitatori, učesnici obrađuju teme vezane za odgajanje dece uzrasta do 6 godina, razmenjuju iskustva, obogaćuju svoja znanja o roditeljstvu i razvijaju međusobnu mrežu podrške.

Do sada je kroz 7 ciklusa radionica prošlo skoro 2000 roditelja i staratelja iz 24 mesta širom Srbije.

Suosnivač Fonacije, Novak Đoković, kao roditelj dvoje male dece, je veoma ponosan na uticaj ovog programa, ovim povodom je izjavio:

„Nije lako biti roditelj. Mala deca mogu u jednom trenutku da budu srećna i vesela, a u sledećem da besne, ujedaju, udaraju i vrište. Mi, kao roditelji, treba uvek da budemo uz njih, da im pružimo ljubav, saosećanje i razumevanje. Bez osuđivanja i projektovanja. A to je vrlo teško. Teže nego kada izgubite meč poen u finalu grend slema! Zato je program „Podrška, ne perfekcija” tako koristan i praktičan za sve nas. Prvo, shvatimo da nemamo samo mi tih problema i, što je najvažnije, naučimo kako da iskoristimo te teške trenutke da se i mi razvijamo sa svojom decom. To je moguće uz veštine koje stičemo kroz razgovor sa profesionalcima, kroz čitanje i, najviše, kroz pitanja koja postavljamo jedni drugima i razmišljanje o onome što nas muči. Mi volimo da se vratimo svojoj deci opremljeni alatima koji nam pomažu da premostimo teške trenutke i to uračunamo u male pobede.”

Zahvaljujući podršci Generali Osiguranje Srbija i The Human Safety Net, tim Novak Đoković Fondacije će proširiti program „Podrška, ne perfekcija” na 15 gradova Srbije i uz blisku saradnju sa državnom i lokalnom upravom otvoriti Centre za roditelje. Centri će biti resurs svim roditeljima u toj sredini i profesionalcima koji rade u interesu dece i porodica na lokalnom nivou. Ovim putem, u naredne tri godine podržaćemo još 2200 roditelja i skoro 4400 dece.

Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora i CEO Generali Osiguranja Srbija ističe važnost ovog projekta za Srbiju:

„Srećni smo i ponosni što je program Fondacije Novak Đoković „Podrška, ne perfekcija“ u okviru kojeg je do sada uz pomoć Generali Osiguranja Srbija održano više od 400 radionica za roditelje, među prvima dobio podršku projekta „Proširi uticaj”. To je veliko priznanje za naše dosadašnje zajedničke napore, koje će doprineti daljem širenju programa u Srbiji. Osnaživanje lokalnih samouprava da samostalno sprovode ovaj program značajno će uticati na broj porodica do kojih ćemo dopreti. Edukacija roditelja i staratelja je ključna za razvoj dece, jer većina njih nema prilike da se informiše i dobije odgovarajuću podršku, što će im kroz naš program biti pruženo. Zajedno sa našim partnerom, Fondacijom Novak Đoković, korak po korak trudimo se da pružimo jednake šanse za bolji život svakom detetu u Srbiji.”

Preko Centara za roditelje, želimo da u svakoj lokalnoj sredini podignemo svest o tome koliko je podrška porodicama važna zbog njenog uticaja na rani razvoj. Centri će biti bezbedno mesto gde će roditelji moći da razmenjuju svoja iskustva i svakodnevne izazove u vaspitanju deteta, radi ostvarenja dugoročnog cilja – srećnog i zadovoljnog deteta. Opštine će postepeno biti osposobljene da samostalno vode program „Podrška, ne perfekcija”, koji će postati deo njihovih usluga za porodice koje teško žive.

“Budući da su poverenje i bliski odnosi vrlo važni u malim zajednicama, lokalni koordinatori utvrdiće potrebe roditelja i drugih lica koje utiču na život dece i planiraće odgovarajuće resurse i materijale za centre. Centri ne samo što će biti mesta na kojima se sprovodi naš program „Podrška, ne perfekcija”, već i mesta na kojima se sastaju lokalni stručnjaci i profesionalci koji mogu da daju smernice o relevantnim temama u vezi s ranim razvojem dece koje nisu pokrivene našim programom”, rekla je Maja Kremić, nacionalna direktorka Fondacije Novak Đoković.

U naredne tri godine, planirano je otvaranje centara u saradnji sa predškolskim ustanovama u Beogradu, Baču, Kragujevcu, Jagodini, Nišu, Šapcu, Smederevu, Pančevu, Kovačici, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Užcu, Subotici, Valjevu i Novom Pazaru.

