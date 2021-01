MONUMENTALNO! OTKRIVEN SPOMENIK OSNIVAČU SRPSKE DRŽAVNOSTI I DUHOVNOSTI: Stefan Nemanja mačem razdvaja istinu od laži

Spomenik velikom županu Stefanu Nemanji, monumentalno delo ruskog vajara i akademika Aleksandra Rukavišnjikova, svečano je otkriven sinoć na rekonstruisanom Savskom trgu u Beogradu. Svečanosti je prisustvovao državni i crkvenih vrh, ali i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, na čiju inicijativu je i izgrađen.

Time je okončana rekonstrukcija Savskog trga, ali ovo veličanstveno delo zasmetalo je opoziciji sa liderom Stranke slobode i pravde (SSP) Draganom Đilasom na čelu, koji iz nejasnih razlog još od avgusta vode prljavu kampanju protiv ovog projekta.

U poslednjim bezočnim napadima oni su optužili državne i gradske vlasti da rodonačelnik dinastije Nemanjić u ruci drži mač, a ne krst zbog arapskih investitora koji u neposrednoj blizini grade Beograd na vodi. A na sve to, slagali su i da je to razlog zbog kog ruski arhitekta Rukavišnjikov neće prisustvovati otvaranju! Međutim, proslavljeni ruski akademik lično je demantovao te navode, dok se oporavlja od koronavirusa. A krst stoji na grudima Stefana Nemanje i jasno se vidi.

U svemu tome pokazali su i da uopšte ne znaju simboliku Hristovog mača, koji je u ruci velikog župana. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objasnio je juče još jednom na svom Fejsbuk profilu zašto Stefan Nemanja na spomeniku na Savskom trgu, poput Isusa Hrista u manastiru Visoki Dečani, drži mač.

Na grudima Stefana Nemanje jasno se vidi krst foto: Nemanja Nikolić

- Zato što je taj Hristov mač simbol istine, duhovni mač istine kojim su Nemanjići trasirali srpski istorijski put, u kome nema kompromisa sa lažima. Istine koja, po Hristovim rečima, treba da razdvoji one koji prihvataju istinu od onih koji je ne prihvataju. „Nisam došao da donesem mir nego mač“, ovo su Hristove reči iz jevanđelja kojima se na otvoren i direktan način otklanja bilo kakav kompromis istine i laži. Zbog te Hristove pravde i istine, Srbi su od Stefana Nemanje do danas uvek bili na pravoj strani istorije i, dokle god se budu držali svetosavlja, biće na toj strani. Mač u rukama Stefana Nemanje nije osvajački mač, jer svetosavlje nije osvajačka vera, niti ideologija, to je duhovni mač istine, koja i dan-danas smeta onima koji su protiv Svetog Save, Simeona Nemanje, srpskog pravoslavlja i crkve - napisao je Vesić na svom profilu, koji je ranije izjavio da je otvaranje spomenika jedan je od najvećih događaja u istoriji Srbije, kao i da je to dan srpske pobede i dokaz da poštujemo svoje korene.

SPC je blagoslovila otkrivanje velelepnog spomenika Stefanu Nemanji i posle svečane ceremonije na Savskom trgu, tačno u 21 sat, oglasila su se crkvena zvona u celom Beogradu.

ALEKSANDAR RUKAVIŠNJIKOV, AUTOR SPOMENIKA Laž je da je u poslednjem trenutku krst zamenjen mačem foto: screenshot Ruski vajar Aleksandar Rukavišnjikov rekao je na dan otkrivanja spomenika Stefanu Nemanji, čiji je on autor, da negira spekulacije da je krst u ruci rodonačelnika srpske države u poslednjem trenutku zamenjen mačem. Čuveni umetnik naglašava da je mač pogodniji od krsta i da je ta odluka doneta u konsultacijama sa stručnjacima. - Čuo sam da se u poslednje vreme govori o toj temi i da se postavlja pitanje zašto je krst zamenjen mačem. Navodi se i da je zamenjen u poslednjem trenutku. Pa, u poslednjem trenutku to ne bi bilo ni realno da se uradi. Naprotiv, zamenjeno je na početku. U radu na spomeniku imao sam mnogo konsultanata, istoričara. Veoma sam im zahvalan za sve što su uradili. Mi smo dugo razmišljali i odlučili da, ipak, prikažemo Stefana Nemanju u svetovnoj odeći, a ne u duhovnoj, i da treba da ga prikažemo kao čoveka koji je stvorio srpsku državnost. To je ono što je najvažnije. U konkretnom slučaju, mač ima smisla, on je pogodniji jer se silueta spomenika završava oštricom. Drugi argument je da ne bude tautologije skulpture. Stefan Nemanja na grudima ima enklapion, krst - kazao je Rukavišnjikov za Sputnjik i dodao da mu je žao što na Svetog Savu nije bio u Beogradu jer se oporavlja od korone.

O SAVSKOM TRGU foto: Tanjug Obnovljeni trg se nalazi na platou ispred nekadašnje Železničke stanice

Predstavlja najveći pešački trg u Beogradu

Ispod zemlje ima crpnu stanicu (koja služi za izbacivanje podzemne vode, prim. aut.), koja je bila tehnički najzahtevniji deo posla

Trg je projektovao španski arhitekta Mark Fenvik u savremenom maniru, stanična zgrada je spomenik kulture u stilu tradicionalne arhitekture, dok se iza zgrade nalazi savremeni Beograd na vodi

250 novih stabala je posađeno

O SPOMENIKU STEFANU NEMANJI Spomenik prikazuje rodonačelnika srednjovekovne srpske dinastije Nemanjića sa mačem u desnoj i Hilandarskom poveljom u levoj ruci

Umesto na uobičajenom postamentu, Stefan Nemanja stoji na „napuklom vizantijskom šlemu“, koji se na četiri kraka oslanja na zemlju i odakle se pomalja vladarsko žezlo

Napravljen je u bronzi i delo je ruskog vajara i akademika Aleksandra Rukavišnjikova, a iz Moskve je u srpsku prestonicu dopreman sukcesivno, u delovima.

Na montiranju spomenika, koje je počelo u avgustu prošle godine, učestvovalo je oko deset ruskih majstora, uz domaće radnike, koji su bili zaduženi za rekonstrukciju samog trga, a plato oko spomenika popločan je kamenim kockama starim više od 100 godina, koje su pronađene tokom radova u neposrednoj blizini trga.

U samom postamentu se nalaze četiri reljefa, sa slikama iz života Stefana Nemanje. Prvi reljef predstavlja stvaranje države, tj. slika bitku u kojoj Nemanja stvara Srbiju, drugi Sabor u Rasu iz 1196. godine, kada Nemanja prenosi vlast na sina Stefana. Na trećem reljefu predstavljen je prenos moštiju Stefana Nemanje iz Hilandara u Studenicu 1208. godine, nad kojima Sveti Sava miri zavađenu braću, a na četvrtom je rodosolov Nemanjića

Predlog za podizanje spomenika velikom županu podneo je 16. decembra 2015. godine predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Spomenik koji je postavljen razlikuje se od onog koji je pobedio na konkursu, jer Stefan Nemanja sada umesto krsta u jednoj ruci drži mač, što je profesor Sima Avramović objasnio time da je Stefan Nemanja bio osnivač srpske i državnosti i duhovnosti, ali da je ipak prevagnula ideja državnosti, koja se nije postizala ruskim krstom, već, kao i uvek, mačem.

NIKOLA SELAKOVIĆ Bez Stefana Nemanje ne bismo se prezivali na „ić“ foto: Zorana Jevtić Niko kao Stefan Nemanja nije uspeo da objedini i ujedini srpske zemlje i od jedne zabačene vizantijske pokrajine napravi moćno carstvo i ozbiljnu državu, a bez Nemanjićkih zadužbina i likova Nemanjića na freskama srpski narod bi za vreme turskog ropstva nestao, kazao je agencijama ministar spoljnih poslova Nikola Selaković. - O tome je govorio i počivši patrijarh Irinej - da nije Nemanje, mi danas ne bismo bili Srbi, ne bismo se prezivali na „ić“. Vladika Nikolaj Velimirović kazao je da je Nemanja u jednoj ruci držao mač, a drugom je radio, gradio i stvarao, a kada se nije borio i ratovao, gradio je zadužbine. Šta god pričali zlonamernici, Savski trg, spomenik, sa Svetosavskim platoom i Hramom Svetog Save, postaće jedne od najposećenijih tačaka, ne samo u Beogradu i Srbiji nego i na Balkanu - kazao Selaković, koji je bio u Odboru za podizanje spomenika i primetio da je neverovatno to da od 1804. godine, kada je počela obnova srpske države, do danas, nikada nismo imali podignut spomenik Stefanu Nemanji.

SVETISLAV ARSIĆ BASARA Poduhvat važan za Srbe Likovni teoretičar i pedagog Svetislav Arsić Basara vidi ovo delo kao spomenik srpskoj istoriji. - Stefan Nemanja je sada tu među nama. Poseban je poduhvat pretvoriti skučen prostor, u kojem su pešaci jedva prelazili ulicu, u raskošan trg sa izuzetnim spomenikom. Takav poduhvat je važan za Beograd, ali i celi srpski narod.

O STEFANU NEMANJI Stefan Nemanja (1113-1199) bio je veliki župan Raške i smatra se jedinim od najznačajnijih srpskih vladara

Bio je najmlađi sin vlastelina Zavide, veliki župan Raške i začetnik vladarske dinastije Nemanjića

Zajedno sa svojim sinom Rastkom Nemanjićem - Svetim Savom, jedan je od utemeljivača Srpske pravoslavne crkve (SPC), koja Stefana Nemanju slavi kao Svetog Simeona Mirotočivog

Oko dva veka su Nemanjići vladali zemljom, kojoj su dali čak 11 vladara

Kurir.rs/ Jelena Pronić Foto: Nemanja Nikolić

Kurir