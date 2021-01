VUČIĆ LJUT ZBOG VAKCINA: Bogate zemlje naručivale po 6 puta više doza od broja stanovnika (KURIR TELEVIZIJA)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju uživo posle sastanka u Domu Garde Topčider, potvrdio je javnosti da u Srbiju sutra stiže dodatnih 40.000 doza ruske vakcine Sputnjik V namenjenih za vakcinaciju i revakcinaciju građana.

"Stiže sutra 20.000 plus 20.000 ruske vakcine, jer druga doza nije ista kao prva, kod ruske vakcine su različitog sadržaja te vakcine, pa posebno vodite račune o prvoj i drugoj dozi. Hvala im na tome", poručio je Vučić. On je dodao da nam je potrebno mnogo više, ali da je teška borba.

"Borićemo se za svaku vakcinu. Tolika me nervoza i ljutnja hvata zbog tih vakcina. Mi u ugovorima imamo 6,5 miliona vakcina, a ne možemo da dobijemo vakcinu. Radujem se kad uzmemo 10.000 od prijatelja a ne smemo da kažemo ni od koga smo uzeli zato što bi im oni koji su dali zabranili to... Šta da radite?...", dodao je predsednik Srbije. On je pojasnio sa čime se sve suočava prilikom nabavke cepiva iz zvaničnih i nezvaničnih kanala. "To što su neki hteli sebe da vakcinišu prvo, da naprave ogromnu prednost između nas i njih iz bogatog sveta. Ni to im nije bilo dosta, nego su u te čamce za spasavanje sa Titanika hteli da stave kučiće i mačiće, pa po šest puta veće doze nego što imaju stanovnika, a vi ostali crknite od muke", objasnio je Vučić.

