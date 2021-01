FILIGRANSTVO NA IZDAHU: Zanatlija uči samohrane majke starom majstorstvu koje umire (KURIR TELEVIZIJA)

Goran Đorđević je već deset godina majstor filigrana, a ikonopisac tri puta duže. Svoje bogato znanje nesebično deli sa ženama, samohranim majkama iz Udruženja "Vilin vez" u Nišu. One su polaznice kursa filigrana, na kom im prenosi stare tehnike obrade srebra i zlata, tako da savijanjem, preplitanjem i vezivanjem istanjenih žica prave nakit i ukrasne predmete na isti onaj način kako su to radile zanatlije hiljadama godina pre nove ere u Troji i Mikeni, kasnije u Rimu i Vizantiji. "Predmeti koji se rade u filigranu su kombinacija žica i kuglica, različitih debljina i veličina. Tom kombinacijom dođemo do ukrasnog predmeta, minđuša, broša, priveska, krsta, a može i da se koristi za izradu kandila, okova za ikonu itd.", navodi Goran. Udruženje "Vilin vez" ovim kursom je želelo da ekonomski osnaži žene, ali i da sačuva stari zanat od zaborava. Polaznice su učile sve o ovoj tehnici.

"Počinje topljenjem srebra, onda posle topljenja ide valjanje da bi se pripremilo za izvlačenje žice, posle izvlačenja se oblikuje a posle toga dolazi spajanje. Ono se radi sa srebrom isto, samo sa malo nižom tačkom topljenja. I posle spajanja ide poliranje", objašnjava zanatlija redosled rada. Svaka od polaznica odlučila se da im završni rad bude neki drugi predmet, pa su pravile priveske, broševe, krstiće… "Mene je privuklo to što filigranstvo star zanat, deo naše tradicije i nešto što nije uobičano u svakodnevnom plasmanu proizvoda", rekla je polaznica radionice Sonja Jovović. Inače, filigranstvo je zanat čiji se majstori u Srbiji trenutno mogu nabrojati na prste jedne ruke.

