DR MEHO MAHMUTOVIĆ, DIREKTOR NOVOPAZARSKE BOLNICE ZA KURIR TVRDI: Devojčica nije imala kovid i nije umrla zbog korone

Dr Meho Mahmutović, direktor Opšte bolnice u Novom Pazaru tvrdi za Kurir da devojčica D. H. (12) iz Tutina nije umrla zbog komplikacija izazvanih koronavirusom i da dete nije ni imalo koronu, kako je to saopštila četvoročlana lekarska komisija iz ove bolnice.

- Devojčica je imala miokarditis - upalu srčanog mišića, lečena je pre mesec-dva u bolnici u Kraljevu, a tog 21. januara je praktično mrtva dovezena u novopazarsku bolnicu iz Doma zdravlja u Tutinu. Odmah je reanimirana i smeštena na intenzivnu negu gde je ubrzo i preminula. Detetu je tada urađen antigenski test, koji je bio negativan, kao i PCR, čiji su rezultati sutradan stigli. A i pre mesec-dva, kada je dete lečeno u Kraljevu, svaki put je bilo negativno, kao i majka koja je testirana jer se mislilo da je možda ta žena zaražena budući da je medicinska sestra - kaže za Kurir Mahmutović.

Na našu konstataciju da je miokarditis česta komplikacija korone i da negativni testovi nisu stopostotni dokaz da neko nema koronu, Mahmutović kaže da miokarditis ne mora da bude posledica samo korone.

- Miokarditis može da se dobije od bilo kod virusa i svaka upala srčanog mišića može da izazove teške i fatalne komplikacije, pa i kod dece, to vam tvrdim i kao pedijatar. Nažalost, dete je preminulo i to je velika tragedija, a neki lekari ne treba da je koriste i skandalizuju. To što je neko dete u Hrvatskoj umrlo od tzv. multisistemskog inflamatornog post-covid sindroma, ne znači da je i ovo. Devojčica nijednog momenta nije lečena na kovid odeljenju, ni kada je bila u Kraljevu. Porodica je odbila obdukciju, što ovde otežava utvrđivanje nekih činjenica - kaže dr Mahmurtović.

Četvoročlana komisija, koju čine dr Lajla Sebečevac, spec. anesteziologije sa reanimatologijom, dr Hada Toković, spec. pedijatrije, dr Ruža Milanović, spec. pedijatrije - subspec. kardiologije i prim. dr Fehim Juković, spec. sudske medicine, saopštila je da je dete primljeno 21. januara u bolnicu i ubrzo po prijemu preminulo.

- Na osnovu kompletne kliničke slike i toka bolesti kod deteta, zatim rezultata svih urađenih analiza, uzimajući u obzir i podatke o prethodno dijagnostikovanim oboljenjima, najverovatnije je da se u konkretnom slučaju radilo o smrtnom ishodu izazvanim imunološkim komlikacijama usred ranije infekcije SARS CoV-2 virusom, tzv. multisistemskom inflamatornom post-covid sindromu (MIC-s) - saopštili su ovi lekari za Telegraf.rs, dok su nama rekli da ne daju izjave, već da su sve što su imali napisali u ovom saopštenju.

(Kurir.rs/J.S.S.)

Kurir