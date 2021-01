POLJOPRIVREDA U KORONI: Veliki rast cena u svetu, Srbija uvodi kvote na izvoz kukuruza? (KURIR TELEVIZIJA)

Korona godina izazvala je velike promene i nestabilnost na poljoprivrednom tržištu što se osetilo i na polju žitarica. U poslednjih mesec dana zabeležen je veliki rast cena u svetu, što se odrazilo i na domaći promet. Ipak, oni koji sigurno u ovom momentu mogu biti zadovoljni, jesu poljoprivrednici koji trenutno svoje ratarske kulture na berzi mogu prodati po znatno većoj ceni. Proizvođači pšenice, kukuruza i soje, koji trguju putem Produktne berze u Novom Sadu, trenutno mogu biti zadovoljni cenama koje su u poslednjih mesec dana zabeležile primetan rast. Miloš Janjić, direktor Produktne berze Novi Sad predstavio je aktuelne cene u svetu i kod nas. "Što se cene kukuruza tiče 21,80 dinara bez PDV, pšenicom se poslednje trgovalo oko 23 dinara i sojom oko 59 dinara bez poreza. Mi smo imali jako dobru godinu, prinosi su bili dobri u celoj Srbiji, tako da smo imali robe. Proizvođači su mogli dobro da unovče svoj trud i rad, naročito oni koji u ovom trenutku imaju robu", kaže on. Stručnjaci ocenjuju da je ovaj skok za oko 20 odsto neuobičajeno veliki. Agrarni analitičar Žarko Galetin smatra da je jedan od ključnih faktora koji je do toga doveo su dešavanja na međunarodnom tržištu na kojem je vrednost pomenutih ratarskih kultura takođe skočila. "Desilo se da su institucionalni finansijski investitori sa finansijskih berzi prešli na sigurniju robnu berzu, povećali pritisak tražnje, što je prouzrokovalo rast cena nekih roba, sa druge strane čitav niz unilataralnih mera pojedinih zemalja izvoznica, najvećih svetskih proizvođača kukuruza i pšenice, doneli su te pojedinačne unilataralne mere zaštite sopstvenih bilansa tako što su uveli takse na izvoz kukuruza, poput Ukrajine i Argentine, pa eto i kod nas se sve češće spominje da će biti doneta kvota za izvoz kukuruza kako bismo zaštitili sopstvene bilanse i zalihe do kraja ove ekonomske godine", objasnio je on okolnosti koje su unele nemir na međunarodnom tržištu, što je velike zemlje uvoznice motivisalo da izađu na tržište i povećaju pritisak tražnje da su cene otišle neočekivano gore. Agrarni analitičar naglašava da je trend rasta na dnevnom nivou prekinut, te da se u poslednjih nekoliko dana cene stabilizuju i na svetskom i domaćem nivou.

