TEOLOG MILOŠ STOJKOVIĆ: U Kninu sam slao poruke ljubavi, ne uvlačiti države u to

Hrvatska je juče zatražila izvinjenje Srbije i najavila slanje protestne note zbog toga što je teolog Miloš Stojković, kako se navodi, „kao član srpske delegacije u poseti Hrvatskoj nazvao Knin ‘srpskim i okupiranim’. Stojković, međutim, tvrdi da to nije tačno i da on nema veze sa spornom objavom na Fejsbuku, kao i da je u poseti Kninu bio kao humanitarac, a ne kao državni predstavnik, te ovakvi potezi, kako kaže, ne stoje.

Kada ste išli u Knin i u kom svojstvu?

- Išao sam isključivo u humanitarnom svojstvu, i to ne samo u Knin nego i u druge gradove. Svake godine organizujem podelu paketića Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji, Srbima širom regiona, u Makedoniji, kao i Srbima u Hrvatskoj. Slali smo poruke ljubavi i mira i želeli smo da našem narodu pokažemo da mislimo na njih i da im uputimo podršku. Ja sam isključio u tom svojstvu došao u Knin.

Kad je to bilo?

- Akcija je trajala nekoliko dana, u Kninu sam bio u utorak.

Zbog kog video-snimka se najavljuje protestna nota?

- To što oni govore je netačno. Ne navode sve kako je bilo. Mi smo privatno otišli na tvrđavu u Kninu i privatno se tamo našao gradonačelnik Knina (Marko Jelić, prim. nov.), pozvali su ga njegovi prijatelji. Mi smo se s njim pozdravili, rukovali, fotografisali. Posle smo, dok smo bili udaljeni od njega, komentarisali da je akcija „Oluja“ zločin i to je naš lični stav. Ja nisam postavljao video, a njihov problem je što su oni brže-bolje umešali državu. To govori o njihovom strahu.

Da li ste se iznenadili zbog reakcije?

- Naravno da sam se iznenadio. To što su oni uputili je dokaz da i pored naše želje da živimo u miru, da prenosimo poruke ljubavi, njima smeta svaki vid angažmana. Za ljubav i poštovanje je potrebno dvoje. Ja nudim poštovanje, ali podjednako želim da kažem da je akcija „Oluja“ bila zločin. Šta je problem u tome? Oni hoće da me razapinju u medijima. I to mogu da rade lično meni, ali nikako državi, jer ja nemam nijednu državnu funkciju u Srbiji. Nepravedno je uvlačiti državu u sve to, a naročito što cenim napore moje države i mog predsednika da ostvari dobrosusedske odnose s Hrvatima.

Kurir.rs/ S. S. Foto: HappyTV princtscreen

Kurir