ŠOLAK ZLOUPOTREBIO N1 ZBOG SVOJIH INTERESA Plaši se konkurencije i slobodne tržišne utakmice, pa danima udara na Telekom i Telenor

Mediji koji rade pod okriljem Junajted grupe - pre svega TV N1 - ponovo pokazuju da rade isključivo za ekonomsko-političke interese svog vlasnika Dragana Šolaka!

Najnoviji, a možda i najbolji dokaz za ovakvu zloupotrebu medija, kao i za gaženje određenih novinarskih normi, jeste agresivna kampanja koju N1 poslednjih dana vodi protiv saradnje Telekoma Srbija i Telenora, tvrdeći da je krajnji cilj uništenje Šolakovog SBB. N1, naime, danima vrti priču da su „Telekom Srbija i Telenor dogovorili saradnju sa ciljem da se unište kablovski operator SBB i Junajted medija, u okviru koje posluju slobodni mediji N1 i Nova S“, pritom karakterišući pomenutu saradnju kao - kartelsku. U tom poslu N1 ima pomoć nekoliko sagovornika, koji besomučno ponavljaju manje-više iste isprazne teze i tvrdnje o nekakvoj zaveri protiv Junajted grupe i njenog SBB.

Odsad će na tržištu biti triopol

Inače, ovde su, na samom startu, dve stvari posebno zanimljive. Prvo - Junajted grupa i Dragan Šolak pokazuju da uopšte ne poštuju principe tržišta i tržišne utakmice. I drugo - više je nego pretenciozno, da ne upotrebimo neku težu reč, da Junajted grupa sama kvalifikuje svoje televizije, ni manje ni više, kao „slobodne medije“, jer upravo ovih dana na pomenutoj temi pokazuju da su daleko od bilo kakve slobode.

No, krenimo redom. Da vidimo najpre kakva je podela na tržištu kad je reč o TV distribuciji i zašto bilo kakve eventualne promene smetaju Junajted grupi, u okviru koje posluje SBB. Trenutno, kada je reč o TV distribuciji, postoji duopol - korisnici mogu da biraju između paketa Telekoma (fiksni/mobilni/internet/TV) i SBB (fiksni/internet/TV). Mogućnost da Telenor - šireći se, pored mobilne telefonije, na polje interneta i TV paketa - postane treći ozbiljni igrač je potpuno legitimna, a pored toga, domaće tržište više ne bi bilo polarizovano, već bi se stvorio triopol. Verovatno će sve to dovesti i do boljih TV paketa, a vrlo moguće i do pristupačnijih cena. Građani bi, reklo bi se, bili na dobitku.

A šta kažu Grand i IDJ?

Istina, Telenor bi se na tržište uključio koristeći tehničke resurse Telekoma, ali takva saradnja nije ni najmanje sporna. Štaviše, treba imati u vidu da je svojevremeno i SBB koristio resurse Telekoma. A sada zbog toga napada Telekom i Telenor. Šolakovi dvojaki aršini, ništa drugo.

Istovremeno, evidentno je da je ova kampanja N1 providna čak i za njihovu publiku, koja nije naklonjena aktuelnom režimu.

S druge strane, ova kampanja N1 pokazala je i neke druge stvari, a jedna od njih je da novinari te kuće, stiče se utisak, po naredbi moraju na svojim profilima da „šeruju“ priloge televizije u kojima se napadaju Telekom i Telenor. Postavlja se pitanje da li im je to radna obaveza, da li im to možda stoji u ugovorima o radu i da li se i u takvim situacijama osećaju kao „slobodni novinari“. Takođe, bilo bi zanimljivo čuti šta o svemu ovome misle i zaposleni na drugim Šolakovim televizijama - Grandu, IDJ, Pikabuu, Sport klubu...

Redakcija Kurira

Kurir