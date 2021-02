LUČIĆ: Telekomu 250 miliona evra od Telenora, vrlo brzo će se videti da li je tačno ono što pričamo mi ili konkurencija

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da će poslovna saradnja sa Telenorom obezbediti Telekomu prihod veći od 250 miliona evra u narednih 15 godina i najavio da će detalje objaviti ako reugulatorni organi odobre ugovor, ali da može da kaže da je u pitanju izuzetno dobar ugovor za Telekom. Lučić je naglasio da nikad kao direktor u Telekomu nije donosio odluke samo zato što mu neko nešto naredi već da su sve njegove odluke bile usključivo u cilju odbrane poslovnih interesa Telekoma.

"Postoje razne špekulacije o vrednosti ovog ugovora i mogu da konstatujem da će samo poslovna saradnja sa Telenorom nama da donese prihod od 250 miliona evra za 15 godina. Sada ne mogu da iznosim detalje ugovora, dok nadlženi regulatori ne daju saglasnost, ali ako daju saglasnost, tog trenutka napraviću konferenciju za štampu i to dokazati", naveo je on.

Komentrarišući optužbe SBB - a na račun Telekoma u kojima navode da se spajanjem Telekoma i Telenora stvara nelojalna konkurencija sa ciljem da SBB bude izbačen sa tržišta, kaže da to apsolutno nije tačno i da svako od operatera koji smatra da ima kvalitetan servis i uslugu ne treba da se plasi nove konkurencije.

Ističe da se tu radi o standardnoj poslovnoj saradnji između Telekoma i Telenora, koji je praksa u 19 zemelja u Evropi, kao i da je u dosta njih čak i regulatorna obaveza da se optička infrastuktura rentira.

Lučić objašnjava da Telekom iznajmljuje konkurenciji deo optičke infrastrukture, što je Telekomov legitiman poslovni interes. Tako konkurencija, sa druge strane, ne mora da gradi optičku infrastrukturu i može da krene da nudi usluge.

"Ulazak novog operatera je tako faktički izazov i za nas i za SBB, ali ko ima dobre usluge i odnos sa korisnikom, kao što smo mi sigurni da imamo, ne treba da se plaši nove konkurencije", poručio je Lučić.

Čelnik Telekoma dodaje da će tako korisnici zbog nove konkurencije imati veći izbor operatera, koji ona nude kvalitetnije usluge, kao i da će to doprineti razvoju širokopojasnog interneta.

Na pitanje koji je poslovni interes Telekoma da deo svoje infrastrukture iznajmi konkurenciji, kaže da je to, pre svega, poslovni interes.

"Imamo izgrađenu dosta kvalitetnu optičku infrastrukturu. Mi smo sigurni da će naš rast korisnika sigurno biti broj jedan, sa nekih 50 odsto tržišnog učešća i u televiziji i fiksnom internetu", naveo je on za Tanjug.

Inače, praksa je, ističe, ne samo što se tiče optičke infrastrukture, nego i kada je reč o mobilnim operaterima da se oni sve više udružuju kako bi napravili jednu infrastrukturu, a pogotovo u domenu 5G.

Navodi da je malo poznato da Telekom već ima iskustva sa rentiranjem svoje bakarne telekomunikacione infrastrukture koju iznajmljuje već 15 godina svim igračima na tržištu, uključujući i SBB - u.

Lučić napominje da je Telekom, takođe, iznajmljivao i kompletnu mobilnu infrastrukturu VIP-u kada je došao na naše tržište.

Na pitanje da li bi Telekom i drugim konkurentima koji žele da se takmiče na ovom tržištu iznajmio tu optičku infrastrukturu, Lučić kaže:

"Naravno zato što je to naš poslovni interes, i to po potpuno jednakim uslovima. Ne možete budućnost da zaustavite, potpuno je izvesno da će se pojaviti nekoliko igrača u trci kada je reč o širokopojasnom internetu. Dolazi i 5G s kojim mobilni operteri mogu da budu konkurentni u toj sferi. Ima i eksperimenata sa satelitima", napomenuo je on.

Ističe da se zbog svega toga ne može žmuriti na određeni deo ozbiljne konkurencije koja dolazi i da zato svaka kompanija treba da se pozicionira tako da najviše zaraduje u tom okruženju.

Generalni direktor Telekoma Srbija poručuje da će poslovni rezutlati kompanije u 2020. i u 2021. godini pokazati da smo na pravom putu.

"Mi ćemo 2021. imati više nego duplo već profit nego 2020, a koja nam je značajno bolja nego 2019. godine. Ono što smo govorili i sve što smo radili na tržištu doprineće povećanju broja korisnika prihoda".

Lučić ističe da se je Telekom profitabilan i da će biti ispunjeno obećanje akcionarima, pošto pored države ima i četiri miliona akcionara, da će Telekom vredeti više od četiri milijarde evra i biti najvrednija telekomunikaciona firma i privredni gigant.

Takođe, naglašava da ugovor sa Telenorom ne sadrži ekskluzivitet i da je takva vrsta ugovora napravljena po najboljoj evropskoj praksi, kao i da Telenor može bez ikakvih problema da nastupa sa svojm strategijom na tržistu i pravi svoju programsku šemu kako želi.

Sa druge strane, kaže, vrlo je interesantno da je 2016. došlo između Telenora i SBB-a do mnogo drastičnijeg primera udruživanja, jer su oni tada napravili zajednički paket "Superset", gde su se bukvalno udružili u jedan paket i davali dodatne povoljnosti onome ko uzme taj paket.

"Takva vrsta nuđenja paketa se već može zvati spajanjem dva operatera, da bi napravili neku dominaciju na tržištu, dok u ovom slučaju mi samo rentiramo optičku infrastrukturu na neeksluzivnoj osnovi, po određenim komercijalnim uslovima. To se nigde u Evropi ne smatra bilo kakvim pokušajem spajanja i kartelisanjem, nego je to naše pravo da bi dodatno prihodovali", objašnjava Lučić.

Upitan kako vidi to što SBB da ugovor Telekoma sa Telenorom naziva i napadom na medijsku slobodu, on naglašsava da je to krajnje neosnovana tvrdnja i da čak nije ni za komentar.

Naveo je da je pre godinu dana bio problem oko Supernove, kada je Junajted grupa isključila kanale Telekomovog kablovskog operatera i istakao da je Telekom tada javno nudi razmenu kanala koja nije bila prihvaćena sa druge strane.

"Međutim u međuvremenu je SBB pustio Eon pakete van SBB mreže pa svaki korisnik MTS-a ili drugog operatera može lako da gleda Junajted media kanale", naglasio je Lučić.

Podseća da je Telekom pustio Arena klaud aplikaciju tako da korisnik SBB ili bilo kod drugog operatera u Srbiji može da vidi Arenu i druge Telekomove kanale.

Lučić ističe da je zato svaki korisnik u Srbiji može da vidi sve kanale, tako da je došlo do većeg otvaranja.

Generalni direktor Telekoma Srbija je naglasio da nikad kao direktor u Telekomu nije donosio odluke samo zato što mu neko nešto naredi već da su sve njegove odluke bile usključivo u cilju odbrane poslovnih interesa Telekoma.

"Lično sam učestvovao i u projektu rentiranja VIP-u mobilne mreže i u projektu liberalizacije bakarne mreže. I smatram da je ovo odličan potez Telekoma koji će sa jedne strane doneti novi prihod Telekoma, a sa druge strane poprilično doprineti razvoju internet tržista u Srbiji. Na kraju, ono što je dobro u telekomunikacijama je što je nije dug vremenski period kada možete da procenite da li je neki poslovni poteze dobar. Tako da vrlo brzo možete da procenite da li je tačno ono što mi pričamo ili konkurencija", poručio je Lučić.

Finansijski rezultati Telekoma ove godine i sve što će se dešavati u bliskoj budućnosti biće najbolji dokaz, poručio je Lučić.

Tanjug

Kurir