ŽUTI METEO ALARM PONOVO UPALJEN: Danas maglovito i oblačno vreme, a onda nas od srede očekuje TOTALNI OBRT

U Srbiji će ujutro mestimično biti magle, a tokom dana umereno do potpuno oblačno i toplije.

Na jugozapadu i jugu ponegde slaba kiša, u planinskim predelima provejavanje slabog snega. Posle podne prestanak padavina.

Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od -3 do 5 stepeni, najviša dnevna od 5 stepeni na severu do 13 stepeni na jugu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutro ponegde magla. Tokom dana pretežno oblačno i toplije. Vetar slab promenljiv.

Jutarnja temperatura oko 1, najviša dnevna oko 7 stepeni.

Meteo alarm ponovo upaljen

Za sever zemlje danas je upaljen žuti meteo alarm zbog snega i leda. Žuti meteo alarm biće upaljen na teritoriji Bačke, Banata, Srema, Beograda, zapadne Srbije i Šumadije.

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Izgledi vremena za sedam dana - do 9. februara: Natprosečno toplo, pa se očekuje otapanje snega i na planinama. Do nedelje pretežno sunčano ili umereno oblačno i suvo, samo u četvrtak na severu Srbije pretežno oblačno, ponegde s kišom.

U nedelju posle podne i uveče na jugozapadu, a početkom sledece sedmice i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom i manjim padom temperature.

"Od utorka toplije, temperature više od 10 stepeni, a od četvrta do nedelje i veoma toplo. Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni, u podrinju do 22 stepena", najavio je nedavno meteorolog Đorđe Đurić.

