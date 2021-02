LJILJANA SMAJLOVIĆ UŽIVO U JUTARNJEM: Na N1 i voditeljka vremenske prognoze mora da se potpiše pod saopštenje poslovodstva

Predsednica Suda časti Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović u emisiji uživo Uranak na K1 rekla je da na N1 i voditeljka vremenske prognoze mora da se potpiše pod saopštenje poslovodstva.

- Kad se kaže redakcija, glavni urednik oličava redakciju. Nemojte da redakciju shvatamo kao N1 pa da mora i devojka koja radi vremensku prognozu da se potpiše pod saopštenja poslovodstva - rekla je Smajlović.

Smajlovićeva je gostovala u Jutarnjem programu na K1 televiziji sa glavnim i odgovornim urednikom nedeljnika NIN Milovanom Ćulibrkom s kojim je govorila na temu medija i politike kada je on rekao da se zna ko donosi odluke u redakciji, ali da "glavni urednik može da prelomi".

foto: Printscreen K1

Naime, Ćulibrk upitan da prokomentariše kako to da je Ljilji Smajlović uputio reči aludirajući da je ona Vučićeva, iako mu smeta kada i njemu govore da je on Đilasov kada radi on je odgovorio:

foto: Printscreen K1

- Radi se o redakciji, zna se ko donosi odluke, glavni urednik i kolegijum. To može da bude da bude lična moja greška, ali nije fer mešati redakciju u to.

