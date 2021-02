DOKTOR TIODOROVIĆ ZA KURIR: Protiv popuštanja mera sam! REKAO JE SVOJE O NAJAVI DA ĆE KAFIĆI OD SRETENJA RADITI DO 22 ČASA

Prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba kaže za Kurir da je protiv popuštanja mera jer raste broj prvih pregleda u kovid ambulantama. Popuštanje treba da se desi kada dnevno budemo imali trocifren broj zaraženih, navodi on.

- Blago raste broj prvih pregleda i u kovid ambulantama i u novim kovid bolnicama. To znači i da blago raste broj ljudi koji imaju izraženu kliničku sliku, čim su morali da se jave, nisu asimptomatski slučajevi. Po dnevnom bilansu se vidi još veliki broj pozitivnih u odnosu na broj testiranih. To varira od dana do dana, ali je od 16 do 25 odsto zaraženih od testiranih, nekada čak i trećina - ističe za Kurir prof. Tiodorović.

On naglašava da smo prethodnog dana imali i blagi porast broja zaraženih u odnosu na dan ranije, te da nije vreme za popuštanje.

- Nisam za popuštanje mera, još uvek nije došlo vreme za to. Ako budemo imali bitno pozitivno kretanje, ako se smanji broj prvih pregleda, možemo o tome razmišljati. Pozitivnih mora da bude trocifren broj u danu pa da popuštamo mere - kaže Tiodorović i dodaje da i vakcinacija treba da ide jednako dobrim tempom kao do sada.

Inače, neki mediji danas su najavili da će od Sretenja kafići raditi do 22 sata, i da je Krizni štab spreman da neke mere popusti sredinom februara. Ipak, kako smo gore i pomenuli, sam Branislav Tiodorović je protiv toga.

(Kurir.rs/J.S.S.)

