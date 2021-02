DR MASERATI POBRKAO LONČIĆE: Pričao o 100 odsto zaštiti od korone, A NJEGOVA POJAVA DEMANTUJE SVE ŠTO PRIČA (VIDEO)

Dr Goran Belojević, kom je sprska javnost nadenula nadimak Dr Maserati vrlo slikovito u emisijama govori o korona virusu.

Ranije je kovid 19 uporedio sa bokserom Majkom Tajsonom, navodeći koliko je sam virus opasan.

Ipak, on i sam sebe nekada ume da demantuje.

Naime, na mrežama se pojavio deo snimka u kojem on govori o 100% zaštiti od korone. Snimak je inače samo insert iz Jutarnjeg programa na televiziji Happy.

On je tada govorio o sve većoj naučna podršci za koncept podizanja imuniteta probioticima, za šta tvrdi da je bolja zaštita od vakcine.

- I do sada sam isticao svoj stav da postoji drugi strateški konceopt u svetu za rešavanje ove krize, a toi je podizanje opšteg imuniteta probioticima. Taj koncepot dobija sve veću naučnu podršku. On nije dominirajući, ali ne znači da ne postoji. Ja sam javno objasnio zašto se neću vakcinisati, zato što bih time ugrozio svoj stav, odnosno ako ne bih oboleo niko ne bi znao zašto nisam oboleo. Ovako, ja tvrdim da ne mogu da obolim dok sam pod probiotskom zaštitom, i ako obolim nećete me više viđati na televiziji - rekao je on.

Njegove reči i to što jedno radi, a drugo priča, naišlo je na veliku osudu.

Prof .dr Belojević smatra da je jedina sigurna zaštita protiv Korone probiotska zaštita i da je on 100% zaštićen. Pritom, zabarikadirao se sa maskama i vizirima kao da se sprema za ABH rat - napisao je jedan od Tviteraša.

Prokomentarisao ga je čak i Dragan Šutanovac.

- On tvrdi da ne može da oboli jer je pod probiotskom zaštitom a opremio se za sve ikad izmišljene bojne otrove! Kukavac - napisao je Šutanovac.

Dr Maserati je jedan od onih koji su protiv vakcinacije.

Ipak, važno je istaći savete struke, koja kaže da je vakcinacija jedini način da se izborimo sa ovom pošasti. Oni koji su protiv vakcinacije direktno ugrožavaju bezbednost naših ljudi, i apsolutno treba slušati savete struke kako bi se smanjio broj obolelih i preminulih od korona virusa.

