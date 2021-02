DR SRĐA: Vakcinacija najvažniji faktor za pobedu virusa! Nijednog trenutka nije rečeno da ne treba da se vakcinišu trudnice

Imunolog Srđa Janković kaže da je teško proceniti kad će virus biti pobeđen, jer to zavisi od mnogo faktora, ali najviše od nas samih.

Vakcinacija jeste važan, možda i najvažniji faktor za pobedu virusa, ali da će ona preko noći zaustaviti epidemiju, to niko ne može da očekuje. Uz sve epidemiološke mere koje su na snazi, vakcinacija će pomoći da dođe do poboljšanja koje tek treba se desi. U ovom trenutku imamo povoljnije brojke, ali su one i dalje visoke i bilo kakva predviđanja su teška, rekao je dr Janković.

Prema njegovim rečima, za sada nema dokaza da vakcine ne bi pružile zaštitu od novih sojeva virusa, već je to teorijska mogućnost, koja se u praksi srećom još nije potvrdila. Iako je u Srbiji vakcinisano skoro pola miliona ljudi, još smo daleko od kolektivnog imuniteta.

"Daleko smo od 70, 80 odsto. Ali sad je najvažnije da se usredsredimo da zaštitimo što više života. Što se više ljudi vakciniše to je više zaštićenih života", poručio je član Kriznog štaba i dodao da uz vakcinaciju moramo i dalje da strogo sprovodimo epidemiološke mere.

Dr Janković smatra da su najveći izazov u procesu vakcinacije dezinformacije.

"Stižu kontradiktorne informacije, mi se trudimo da obavestimo građane šta je najbolje i šta nam je činiti. Tako nijednog trenutka nije rečeno da ne treba da se vakcinišu trudnice, nego da nisu kontretne studije rađenje za trudnice", naveo je Janković.

On je pojasnio i da nije svaka alergija kontraindikacija za vakcinu, već da preporuku donosi lekar, kao i da autoimune bolesti nisu kontraindikacija za vakcinaciju.

(Kurir.rs/RTS)

