KORONA BROJKE PONOVO RASTU: Danas 1.903 novozaražena, preminulo 18 pacijenata

U Srbiji je u poslednjih 24 sata na korona virus testirano je 12.191 građanin od kojih su 1.903 novozaražena.

Preminuo je 18 pacijenata. Na respiratorima širom Srbije trenutno su 139 pacijenta.

Podsećamo, juče smo imali 1.739 novozaraženih od 10.471 testiranih građana, dok je nažalost preminulo 18 pacijenata.

Presek po gradovima:

Najveći broj registrovanih slučajeva je ponovo u Beogradu gde je za 24 sata potvrđeno još 531 slučaj zaraze. Novi Sad je i danas trocifren, sa još 112 nova slučaja.

U ostalim mestima je manje od 100.

Vranje 73

Kragujevac 70

Niš 64

Kruševac 53

Šabac 38

Subotica 36

Užice 33

Kraljevo i Pančevo po 30

Aleksandrovac 28

Zajelar 27

Valjevo 25

Stara Pazova 21

Smederevo 20.

Ustanove socijalne zaštite

U ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i domovima za smeštaj odraslih i starih, na današnji dan zaraženo je 400 korisnika i 299 zaposlenih, saopštilo je Ministarstvo rada.

Ukupan broj izlečenih korisnika ustanova socijalne zaštite je 4.920, a broj izlečenih osoba koje su zaposlene u ustanovama socijalne zaštite 2.063, navodi se u saopštenju.

Inače, prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba rekao je za Kurir da je protiv popuštanja mera jer raste broj prvih pregleda u kovid ambulantama.

Popuštanje treba da se desi kada dnevno budemo imali trocifren broj zaraženih, navodi on.

- Blago raste broj prvih pregleda i u kovid ambulantama i u novim kovid bolnicama. To znači i da blago raste broj ljudi koji imaju izraženu kliničku sliku, čim su morali da se jave, nisu asimptomatski slučajevi. Po dnevnom bilansu se vidi još veliki broj pozitivnih u odnosu na broj testiranih. To varira od dana do dana, ali je od 16 do 25 odsto zaraženih od testiranih, nekada čak i trećina - ističe prof. Tiodorović.

Njegov kolega, imunolog Srđa Janković kaže da je teško proceniti kad će virus biti pobeđen, jer to zavisi od mnogo faktora, ali najviše od nas samih.

- Vakcinacija jeste važan, možda i najvažniji faktor za pobedu virusa, ali da će ona preko noći zaustaviti epidemiju, to niko ne može da očekuje. Uz sve epidemiološke mere koje su na snazi, vakcinacija će pomoći da dođe do poboljšanja koje tek treba se desi. U ovom trenutku imamo povoljnije brojke, ali su one i dalje visoke i bilo kakva predviđanja su teška - rekao je dr Janković.

