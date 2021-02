ODLIČNE VESTI: Stižu prve uvećane penzije, a u martu 135 evra po zaposlenom

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali istakao je da će u februaru stići prvi čekovi sa uvećanim penzijama za oko 1,7 miliona penzionera.

On je u saopštenju podsetio da su od početka godine povećani i minimalna cena rada i plate u javnom sektoru, i podvukao da građani Srbije imaju puno razloga za optimizam.

Ističući koliko su sve to dobre vesti za Republiku Srbiju i njene građane, ministar finansija je naglasio da su penzioneri koji pripadaju grupi samostalnih delatnosti juče dobili uvećane penzije, da će ih vojni penzioneri i poljoprivrednici dobiti 5. februara, a ostali penzioneri 10. februara. U zavisnosti od dosadašnje visine penzije, one će porasti od 800 do 8.000 dinara, a prosečna će biti veća za 1.600 dinara i iznosiće 29.402 dinara.

Kako je podsetio, od 1. januara 2021. godine predviđeno je povećanje penzija u skladu sa švajcarskom formulom za 5,9%. - Od 2014, kad smo sprovodili fiskalnu konsolidaciju, penzije su porasle u proseku za oko 29%, uključujući i pomenuto povećanje koje je stupilo na snagu 1. januara - naveo je ministar Mali.

Istakao je da je država spremna i sposobna da pomogne i privredu i građane novim paketom ekonomskih mera podrške vrednim oko 2,5 milijardi evra. - Kao što vidite, imamo mnogo razloga za optimizam, na šta ukazuje i činjenica da smo na kraju januara imali suficit od 13,3 milijarde dinara, a da je planiran deficit od 13,4 milijarde dinara. Dakle, imamo oko 27 milijardi dinara više novca nego što smo planirali i možemo da budemo veoma zadovoljni.

Već u martu će preduzetnici i vlasnici malih i srednjih preduzeća dobiti po 16.000 dinara, oko 135 evra, za svakog zaposlenog, a novac će dobijati i u aprilu i maju, tako da će svaki radnik u mikro i malim preduzećima primiti ukupno po 48.000 dinara.

Dinamika isplate penzija juče su novac dobili penzioneri iz grupe samostalnih delatnosti 5. februara penzije stižu vojnim penzionerima i poljoprivrednicima 10. februara ček sa uvećanom penzijom dobiće svi ostali penzioneri

Svi u plusu u januaru su zdravstveni radnici dobili povećanje plata od 5%, pošto se uvećanje odnosilo i na decembarsku zaradu ostali zaposleni u javnom sektoru dobili su povećanje od 3,5%, a u aprila će imati uvećanje za dodatnih 1,5% od 1. januara povećana je minimalna zarada za 6,6%, i to sa 172,5 dinara po satu na 183,9 dinara prosečna minimalna zarada u ovoj godini raste sa 30.137 dinara na 32.126 dinara

Podrška države Pomoć građanima od 60 evra Direktnu novčanu pomoć od države dobiće i svi punoletni građani koji se od druge polovine aprila budu prijavili preko kol-centra ili sajta Trezora Srbije za isplatu dva puta po 30 evra. Na tih ukupno 60 evra, penzioneri mogu računati i na dodatnih 50 evra u septembru.

