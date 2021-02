VURUSOLOG NADA: Vakcinacija suvereno sredstvo protiv virusnih infekcija, suvišno pitanje da li da se vakcinišemo ili ne

Nada Kuljić Kapuljica rekla je da se svi igramo doktora i upitala da li znamo dovoljno o vakcinaciji.

Ne zna se sve, kaže, ali se zna da je vakcinacija suvereno sredstvo posebno protiv virusnih infekcija jer je tu broj lekova ograničen.

"Kada sam ja studirala medicinu svi oni koji su prolazili vežbe na Infektivnoj klinici zapamtili su malog Stevicu koji je bio totalno paralizovan, na veštačkim plućima jer se razboleo od dečije paralize. Tad nije bilo vakcine za dečiju paralizu, ali sada je polio praktično istrebljen zahvaljujući vakcini", navela je primer virusolog u penziji.

Zbog toga u 21. veku uopšte ne treba postavljati pitanje da li da se vakcinišemo ili ne.

"To je suvišno pitanje i to nije u skladu sa medicinom. Imamo bolesti i virusa gde nemamo vakcine, poput one za virus HIV-a, jer je taj virusa varijabilne i prevrtljive, ali korona nije takva", kaže doktorka Kuljić Kapuljica.

Kada je reč o potencijalnom riziku za trudnice ili hronične bolesnike doktorka kaže da su uputstva za određene bolesti već doneta upravo da se pacijenti ne bi vraćali.

"Zbog toga su potrebna opsežna upustva za indikacije i kontraindikacije na vakcinu. Sigurno da postoji niz nedoumica i zato stručnjaci treba da donesu što striktnija uputstva", smatra virusolog u penziji.

Zadovoljna je odzivom na vakcinaciju pod uslovom da se takav trend nastavi kako bi se stekao kolektivni imunitet.

"Ja pravim poređenje sa starim korona virusom, a to je minumim 60 do 70 odsto imunih bilo vakcinisanjem ili stečenim imunitetom, što to je oko milion i po ljudi za našu zemlju", navodi doktorka Kuljić Kapuljica.

Ističe i da je vrlo važno da ljudi znaju koliko je potrebno da prođe vremena dok ne steknu imunitet posle vakcinacije.

"Kada se uradi potpuna vakcinacija, odnosno prime obe doze, kod većine ljudi stvara se puna imunost posle 15 dana. Međutim, kod nekih ljudi imuni sistem reaguje sporije i može da potraje i do mesec dana", rekla je virusolog u penziji doktorka Nada Kuljić Kapuljica.

(Kurir.rs/RTS)

