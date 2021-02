MARIJA LUKIĆ ZA KURIR PODRŽALA ŽENE IZ KRAGUJEVCA: Nemam mehanizam da mogu da im pomognem, ALI JE VAŽNO DA SE STVARI MENJAJU

Dve zaposlene u gradskoj upravi u Kragujevcu podnele su gradskom pravobraniocu prijavu protiv gradskog funkcionera Z. M. zbog polnog uznemiravanja.

Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, prosleđene su prijave, koje su podnele dve radnice Gradske uprave u Kragujevcu, protiv Z. M. zbog elemenata krivičnog dela - polnog uznemiravanja na radnom mestu.

O navodnom slučaju polnog uzmeravanja, odmah je kao nadležni organ za krivično gonjenje obavešteno Osnovno javno tužilaštvo koje će izvršiti provere navoda iz prijave.

Sa slučajem je upoznat gradonačelnik Kragujevca, koji je naložio hitnu primenu zakonskih mera.

Ovim povodom kontaktirali smo Mariju Lukić, koja je postala simbol borbe jer je upravo ona žena koja je javno progovorila o seksualnom zlostavljanju na radnom mestu. Ona je dala vetar u leđa mnogim ženama koje su slične situacije trpele, a godinama su ćutale. Upitali smo Mariju šta misli o hrabrim ženama iz Kragujevca koje su se odlučile da prijave čoveka koji ih je uznemiravao.

- Presrećna sam zbog toga što su ga te hrabre žene prijavile jer je činjenica da se stvari menjaju, gotovo svakodnevno, i to na bolje. Možda to ne ide dinamikom kojom bih ja volela, ali kako kao pojedinac nemam mehanizam da mogu da pomognem, potrudiću se da se to promeni jer mi se svakodnevno javlja po nekoliko žena koje prolaze kroz identične stvari, a koje nisu skupile hrabrosti da prijave i nisu sigurne da će ih institucije zaštititi - rekla je Marija.

Podsećanja radi, borba Marije Lukić trajala je tri godine. Ona je prolazila kroz pravi pakao radeći kao sekretarica u opštini, gde je Jutka bio na čelu gotovo dve decenije.Samo više od 15.000 lascivnih poruka koje joj je Jeličić slao tokom dve godine, dovoljno je da shvatimo obim maltretiranja kroz koji je prošla.

Jutka je 10. juna osuđen na tri meseca zatvora zbog nedozvoljenih polnih radnji, a presuda je postala pravosnažna 3. novembra. Jutka je uporno izbegavao sud, ali se ipak iza rešetaka našao 25. januara ove godine.

(Kurir.rs / Suzana Trajković)

Kurir