PROLEĆNI DAN: Danas do 19 stepeni, za vikend natprosečno toplo, od ponedeljka sneg

U Srbiji će danas biti toplo, uz prolazno naoblačenje koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne predele Srbije, Borski i Branicevski okrug, uslovljavajući slabu kišu, a sredinom dana i posle podne i ostale krajeve.

Vetar pre podne slab i umeren jugozapadni, posle podne u skretanju na severozapadni.

Jutarnja temperatura od 1 do 10 C, najviša dnevna od 15 do 19 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U petak i za vikend pretežno sunčano i natprosečno toplo. U nedelju će u košavskom području duvati umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare, dok će u Timočkoj Krajini biti oblačno sa sipećom kišom i hladnije.

Od ponedeljka temperatura u postepenom padu, ali i dalje iznad proseka uz čestu pojavu kiše, a na visokim planinama snega.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir