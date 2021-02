VOZAČIMA DIVLJACIMA SE ODUZIMAJU VOZILA! Okanović za Kurir otkriva za koga sve to važi!

Saobraćajna policija bi konačno mogla da oduzima vozila zbog nasilnilčke vožnje!

O ovoj vrsti kazne MUP ozbiljno razmišlja, a da bi se ona uvrstila potrebno je da dođe do predloga izmena Zakona o bezbednosti u saobraćaju.

Ova ideja, inače, postoji već sedam godina, ali još uvek nije realizovana.

Direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže da je prvo pitanje koje se postavlja jeste da li je takvo rešenje u skladu sa Ustavom i zakonima ove države, i da je odgovor na to - jeste.

- Zakon o prekršajima izričito određuje da predmet koji je upotrebljen za izvršenje prekršaja može se oduzeti od učinioca, a vlasnik predmeta ima pravo da od učinioca potražuje naknadu štete.

- Takva mera odavno postoji u Srbiji u oblasti javnog prevoza putnika gde je za takozvano divlje taksiranje predviđeno obavezno trajno oduzimanje vozila. Drugo pitanje jeste da li je to drakonska sankcija. Pošto se takva mera planira za najteže oblike ugrožavanja bezbednosti života u saobraćaju, poput vožnje sa preko 2 promila alkohola, može se zaključiti po onoj narodnoj - na ljutu ranu ljuta trava - rekao je on i dodao da je takođe na sve to važno napomenuti da se ipak planiraju izuzeci, a to je kada je na primer vozilo ukradeno, ili kada je vlasnik vozila rent-a-kar agencija.

Inače, povod za uvođenje ovako drastičnih kazni mogla bi da bude i poražavajuća statistika prema kojoj su pripadnici MUP-a samo od 25. do 31. januara isključili iz saobraćaja čak 38 vozača zbog nasilničke vožnje i 40 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Podsećanja radi, ideja da se nasilnička vožnja kažnjava oduzimanjem vozila nije nova. Prvi put se takva mogućnost pojavila sada već davne 2014. godine, i to u Nacrtu zakona o Izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti u saobraćaju. Prema tom nacrtu, bilo je predloženo da se vozaču koji upravlja vozilom sa više od dva promila alkohola u krvi ili bez položenog vozačkog ispita vozilo oduzima.

Taj predlog predvidao je da policija oduzima vozilo od vozača, najpre privremeno, a po pravosnažnoj presudi i trajno zanimljivo da bi prema tom nacrtu vozilo bilo oduzimano i ako njime ne upravlja vlasnik. Oduzeta vozila bi bila potom prodavana na aukciji a novac uplaćivan Fondu za bezbednost saobraćaja. Ipak, tada taj predlog nije usvojen u Skupštini ali ni dve godine kasnije kada se, takođe, ideja o uvođenju tako drastične kazne našla u javnost.

Podsetimo takođe, Izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti u saobraćaju koje su usvojene 2018, godine uvedena je obavezna kazna zatvora za nasilničju vožnju Tako se vozač zbog nasilničke vožnje kažnjava zatvorom od 30 do 60 dana i novčanom kaznom od 120.000 do 140.000 dinara ili kaznom rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati i novčanom kaznom od 120.000 do 140.000 dinara kazniće se vozač za nasil- ničku vožnju. Pored toga, vozaču se oduzima dozvola na najmanje devet meseci i izriče 15 kaznenih poena.

(Kurir.rs / S. Trajković)

Kurir