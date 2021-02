ANA BRNABIĆ: Živimo na korakod normalnosti, sutra ili prekosutra vesti o novoj količini vakcina

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je večeras da se Srbija, kada je reč o pandemiji korona virusa, drži fenomenalno i ''da živimo na korak od normalnosti, jer imamo stabilnu situaciju''.

Ona je za RTS rekla da se u Srbiji, u vreme kada su druge zemlje u svetu i okruženju u lokdaunu i imaju policijski čas, proteste, živi u normalnom okruženju.

"Moramo da imamo jednocifren procenat zaraženih u odnosu na broj testiranih. Kada pogledate ostatak sveta i Evropu vidite da žive najdalje od normalnosti i niko od stranaca ne može da veruje da mi ovako živimo. Razumem ljude sto hoće da produžimo rad kafića na 22, ali mi se fenomenalno držimo. Molim se da se to tako nastavi da se ne opustimo", rekla je Brnabić.

Ona je dodala da će se o ublažavanju mera razgovarati kada se procenat novoobolelih spusti na jednocifren broj, navodeći da je dobro što trenutno stagnira.

Ilustracija foto: Shutterstock

Sutra ili prekosutra vesti o novoj količini vakcina

Premijerka Ana Brnabić najavila je večeras da će sutra ili prekosutra biti saopštene "prelepe vesti" građanima Srbije o dolasku novih količina vakcina protiv korona virusa, ali nije htela da kaže koje će to biti vakcine.

"Apsolutno će biti vakcina, uskoro očekujem da stigne i četvrta vakcina u Srbiju. Danas imamo prelepe vesti, samo čekam poslednju potvrdu za novi kontigent vakcina, ali ne bih dalje govorila o tome, prepustiću to Aleksandru Vučiću koji je 100 odsto zaslužan", rekla je premijerka za Radio televiziju Srbije (RTS).

Navodeći da se do sada skoro milion građana prijavilo za vakcinaciju, a da je nešto više od 510.000 gradjana već primilo prvu dozu, ona je kazala da će od narednog utorka krenuti masovna revakcinacija i da će svako ko bude želeo, biti vakcinisan.

Upitana kada će epidemiološke mere biti ublažene, ona je rekla da najpre mora biti jednocifren dnevni broj pozitivnih na prisustvo virusa.

"Za sada ne popuštamo mere, mada jedva čekam taj dan jer to je važno za našu ekonomiju. Pričali smo na Kriznom štabu da je neophodno da procenat pozitivnih dođe do pet ili šest odsto. Taj procenat pozitivnih stagnira prethodnih nedelja - kreće se od 14,5 do 18 odsto i to je s jedne strane loše jer stagnira na relativno visokim brojevima, ali s druge strane, već desetak dana imamo više otpusta nego prijema u bolnice", kazala je predsednica Vlade.

(Kurir.rs/Tanjug/Beta)

