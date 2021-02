LJUBAN KARAN ZA KURIR TELEVIZIJU O PRIVOĐENJU VELJE NEVOLJE I EKIPE: Čistka je dobro urađena, MONSTRUOZNA SU DELA TIH KRIMINALACA

Povodom privođenja osumnjičenih i Velje Nevolje pred specijalnim sudijom specijalnog tužilaštva, u studiju Kurir televizije gostovao je Ljuban Karan, operativac KOS-a u penziji. On je najpre dotakao važnosti same akcije.

- Ako gledamo period od kada je Vulin došao na mesto ministra unutrašnjih poslova, ništa se nije predavalo slučaju. Napravio je čistku u samim repovima MUP-a. Ova akcija je vrlo dobro izvedena. U njoj je učestvovalo 300 policajaca i pripadnika agencije BIA - rekao je on i dodao da se sada više sumnja u efikasnost suda, nego u efikasnost policije. Potom je dodao da se sada čeka epilog samog slučaja.

- Oni su sada u Tužilaštvu, i upravo je ceo slučaj u njihovim rukama.

Karan je govorio i o strašnim delima osumnjičene ekipe.

- Tu se priča o sečenju organa, topljenju delova tela, o priči "nema tela, nema dela", iz filma. Sve me podseća na slučaj Kašogijem, novinarem Saudijske Arabije u Turskoj i naši kriminalci su koristili ta njihova iskustva u praksi - rekao je on, dodavši da je u pitanju prava mafija, jer su imali mnogo dobre veze u policiji.

Čim je slučaj stigao u Specijalno tužilaštvo preuzelo ovaj slučaj, a ne obično tužilaštvo, to nam negde govori o težini ovih krivičnih dela, konstatovao je voditelj Kurir televizije, na šta je Karan odgovorio:

- Krivična dela su ubistva, likvidacije, trgovina drogom, ucene, reketiranje. To su najteža krivična dela, za koje su predviđene velike kazne. Sasvim je normalno da Tužilaštvo za organizovani kriminal preuzima taj slučaj jer je ovo zaista organizovani kriminal - rekao je on i dodao da se ovde vide obrisi prave mafije.

- Kriminalci su se osećali sigurno jer su imali zaštitu unutar MUP-a, a pitanje je imaju li takve veze još negde čim su se tako ponašali - rekao je on.

Konkretno, paljenje vozila su učili od iskusnih operativaca, zaključio je on i obrazložio prethodno rečeno da je ovo velika akcija i da je su nadležni odlično odreagovali. Oni su se osećali veoma sigurno, a policija je to uradila tako profesionalno da izvršioci nisu znali šta ih je snašlo.

- Može se reći da je najveća u poslednjih 10,20 godina u obračunu sa kriminalom. Nisu bile prazne reči predsednika Vučića i Aleksandra Vulina koji je rekao da će "sve da istraži ili ga neće biti". Vulin u rad unosi jednu novu energiju, sistrematičnost i sigurnost nadležnima da će sve biti urađeno do kraja, i da neće biti zataškavanja.

On je rekao i da ovo mnogo znači za građane koji se sada osećaju bezbednije.

Koliko su se navijači osilili pokazuje i to da su pripadnici bezbednosnih snaga pronašli su čak i snajper, i to tako da niko nije primetio.

- To je poseban problem koji zahteva analizu i rešenje. Suludo je da se tako nešto dešava u jednoj takvoj instituciji - rekao je Karan.

Rukovodioci klubova i oni koji na samim stadionima vode red o prostorijama moraju da objasne kako se to desilo, rekao je Karan, a na pitanje da li očekuje privođenja iz klubova, Karan je rekao da očekuje barem objašnjenja.

- Prostorije kluba ne mogu biti u vlasništvu navijača. Prostorije su vlasništvo kluba i oni koji njima rukovode su odgovorni za sve što se u njima nalazi. Ne može tu da se unese snajper kojim sutra može da se izvede atentat - rekao je on i dodao da neke stvari povezuje i sa slučajem prisluškivanja predsednika Aleksandra Vučića i praćenjem njegovog kretanja i rekao da se postavlja pitanje i kome je taj sporni snajper bio namenjen.

O ozbiljnosti ovakve grupe možda je najbolje govori to da su oni imali mali mini kamp i strelište kod Banatskog Brestovca, a voditelj je Karana upitao i da li možemo očekivati još ovakvih hapšenja.

- Sam predsednik je rekao da će sličnih akcija policije biti i u drugim gradovima. Nije Beograd jedini grad u kom je kriminal uzeo maha. Očekuju se akcije i u Nišu, Vranju, i to je pominjao i sam predsednik. Verujem da će biti ovakvih akcija, a poznavajući način rada ministra Vulina i njegove ekipe, tu nema stajanja. Naš ministar ne nosi radno odelo, već uniformu, i to o njemu mnogo govori. Uvek je na licu mesta i svojim prisustvom ubrzava tokove samih akcija i dovodi do njihovih krajnjih realizacija - zaključio je on, na šta je za kraj voditelj Kurir televizije podsetio na izjavu ministra Vulina da neće dozvoliti da se dogodi novi Zemunski klan.

