PROGNOZA ZA NEDELJU: Tokom dana sunčano do 21 stepen, uveče naoblačenje i kiša

BEOGRAD - U Srbiji će jutro biti pretežno vedro, a dan će biti topao kao i prethodni, uz umereno naoblačenje i kišu tokom noći, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će biti magle samo ponegde po kotlinama zapadne i južne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini gde će vreme tokom dana biti oblačno i hladnije, povremeno s kišom.

Danas će duvati slab do umeren jugoistočni vetar koji će povremeno biti jak ;u košavskom području, a na jugu Banata i olujne snage, dok će u planinskim predelima duvati jak jugozapadni vetar.

Najniža temperatura u Srbiji biće od nula do 10 stepeni ujutro, a najviša od 14 do 21 stepena Celzijusa. Samo će u Timočkoj Krajini temperatura biti do sedam stepeni.

I u Beogradu će jutro biti pretežno vedro, suvo i toplo. Uz umereno naoblačenje, kiša se očekuje tek tokom noći. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar (košava), najniža temperatura biće oko 10 stepeni Celzijusa, a najviša oko 18 stepeni.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir