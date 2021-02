DANAS TOPLO, DO 21 STEPEN: Uveče stiže naoblačenje i kiša, sledeće nedelje natprosečno toplo

U Srbiji će ujutru biti pretežno vedro vreme, po kotlinama zapadne i južne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini ponegde magla.

U toku dana i dalje toplo uz umereno naoblačenje, samo će u Timočkoj Krajini biti oblačno i hladnije, povremeno sa sipećom kišom (rosuljom).

Uveče na jugozapadu Srbije, a u toku noći i u ostalim krajevima jače naoblačenje s kišom. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, a na jugu Banata i olujni, jugoistočni, u planinskim predelima jak, jugozapadni.

Najniža temperatura od 0 do 10, a najviša od 14 do 21 stepena Celzijusa. Hladnije će biti samo u Timočkoj Krajini sa temperaturom do 7 stepeni Celzijusa.

Prema prognozi RHZS u prvom delu naredne sedmice očekuju se naoblačenja sa kišom, a sneg će padati samo na visokim paninama.

Temperatura u manjem padu, ali i dalje iznad proseka za prvu polovinu februara.

Kiša koja će prelaziti u sneg i u nižim pedelima, sa zahlađenjem najavljeno je za četvrtak, 11. februara.

