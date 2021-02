VUČIĆ: Laž je da sam tražio rušenje Junajted grupe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas kao netačnu informaciju da je on lično tražio da se ugovorom između Telekoma i Telenora sruši Junajted grupe i SBB-a i istakao da je to izmišljena informacija iz tih medijskih kuća.

Vučić je tako odgovorio na pitanje da li je tačna informacija da je tražio da se ugovorom između Telekoma i Telenora "stavi tačka" na poslovanje Junajted grupe i SBB-a, kao što su to rekli, prema rečima novinara, pojedini stručnjaci iz Telekoma.

"Koji je to stručnjak? Ne treba svi stručnjaci, treba mi ime jednog?" pitao je, a nakon što je izostao odgovor sa konkretnim imenom, dodao je da čim ne postoje njihova imena da je očigledno da je reč o, kako kaže, "izmišljotini".

Ističe da je ugovor između Telekoma i Telenora njihov unutrašnji dogovor, između dve kompanije, i dodao da njega ne interesuje ni njihovo poslovanje, ni taj ugovor, a da ga Telekom interesuje samo onoliko koliko je državno preduzeće i da kao takvo bude jako.

Na konstataciju novinara da ne veruje da je on tražio tako nešto u ugovoru između te dve kompanije, Vučić je rekao da naravno da ne veruje, zato što je to još jedna neistina koja dolazi sa pojedinih opozicionih medija.

"To ste izmislili, to nigde piše u ugovoru između Telekoma i Teleonara, a i nije vam prvi put da izmišljate. Naravno i da ne verujete u to, i ja nisam verovao kada su mi pričali da vaša televizija želi moje rušenje, pa se ipak ispostavilo da je to istina", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

