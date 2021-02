MILION VAKCINISANIH I USPORIĆEMO VIRUS Dr Gnjatović: Postojeće vakcine mogu brzo i lako da se prilagode novom soju

Virusi mutiraju konstantno i nije iznenađenje da će se sada s obzirom na količinu i praćenje tih promena detektovati još ko zna koliko sojeva. Potvrđeno je negde oko 4.000 novih sojeva - rekla je Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije.

Dodaje i da za sada nisu uočene takve neke promene u mutaciji koje bi trebalo zaista da zabrinjavaju ljude.

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Prva istakla da vrlo brzo i lako postojeće vakcine mogu da se prilagode novom soju virusa.

- Ako dođe do toga da virus počne značajnije da mutira, a može da krene značajnije da mutira i kao odgovor na vakcinaciju, jer virus pokušava da opstane u prirodi i on će se truditi na svoj način, a to su mutacije, da ostane u populaciji. Vrlo brzo i lako će se postojeće vakcine prilagoditi novom soju virusa - navela je Gnjatović.

Objasnila je i da bi trebalo barem milion ljudi da se vakciniše, kao i da će se tako "usporiti virus".

(Kurir.rs)

Kurir