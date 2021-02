NESTAO MLADIĆ IZ ĆURPIJE: Majka mislila da je otišao do prodavnice ali nije se vratio, KOD KUĆE GA NEMA DVA DANA

Stefan Gavrilović (36), nestao je 6. februara u Ćupriji između 11 i 12 sati i nakon toga se više nije vratio kući gde je živeo sa svojom porodicom.

Kako je za Kurir rekla njegova majka, oni ne znaju razlog njegovog nestanka, on je toga dana šetao i radio po dvorištu i samo u jednom trenutku negde otišao. Međutim, njegova majka je mislila da je uobičajeno krenuo do prodavnice.

- Mislila sam da je krenuo do prodavnice i da će se uskoro vratiti. Bilo mi je kasnije čudno jer je krenuo u majici, bez jakne, telefona, novčanika.. Stvarno ne znam gde bi i zašto bi otišao ili šta je moglo na putu ka gradu da mu se desi. Kada je prošlo neko vreme ja sam se zabrinula i tada sam pozvala policiju - rekla je njegova majka i dodala:

Stefan je bio veliki vernik, a samoubistvo je najveći greh, tako da sam sigurna da on to ne bi uradio. Pre samo nekoliko dana na tu temu pričao je sa tetkom. Neki čovek joj je rekao da ima želju da se obesi, pa mu je ispričala to, na šta je moj sin uzviknuo da je samoubistvo protiv boga i božjih zapovesti.

Stefana je inače kada je krenuo od kuće, sreo njegov zet u prolazu.

- U susednoj ulici video ga je zet, kratko je popričao sa njim i onda je Stefan otišao. Bilo mu je čudno jer uvek zastane pa pričaju malo duže, sad nije bilo tako, ali ništa više nije bilo drugačije u odnosu na prethodnih nekoliko puta - priča njegova majka.

Svako ko ima bilo kakve informacije o nestalom mladiću, može da se javi putem telefona: 064/17-97-914 i 064/95-93-320, ili da pozove policiju.

