OPREZ: Zbog naglih promena vremena prete nam infarkti srca i mozga!

Nakon pravih prolećnih dana usred zime, kad je temperatura išla i do 20 stepeni, već u petak se vraća ledeni talas, pa tako u narednih desetak dana najviša dnevna temperatura neće prelaziti -3 stepena! Ove sulude vremenske oscilacije, koje se dešavaju u kratkom periodu, uticaće nepovoljno na hronične bolesnike, stare i decu, a stručnjaci kažu da su pod posebnim rizikom oni koji imaju problema sa kardiovaskularnim bolestima, jer suženje krvnih sudova može dovesti do infarkta srca i mozga.

- Naš organizam ima potrebu da sačuva toplotu, pa se krvni sudovi skupljaju kako bi to omogućili. To dovodi do rasta krvnog pritiska. Suženje krvnih sudova predstavlja i pretnju za infarkt srca i infarkt mozga - kaže za Kurir primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović i dodaje da je primećeno u praksi da je upravo tokom vremenskih oscilacija češće dolazilo do srčanih i moždanih udara, te se hroničnim bolesnicima savetuje da redovno uzimaju svoju terapiju, kontrolišu krvni pritisak, izbace nikotin i da se ne leče sami.

Na vremenske promene osetljivi su, dodaje, i deca i stari zbog hormonskog sistema, koji je mahom u disbalansu.

- Probleme imaju i oni koji imaju bolesti pluća - astmatičari i hronični opstruktivci, kod kojih zbog veće količine vlage češće dolazi do napada. Pored toga, naš organizam je najvećim delom sastavljen od vode, pa tečnost, kada je napolju niži pritisak, vrši pritisak na ćelijsku opnu, što može izazvati veći bol u zglobovima i mišićima.

Promene vremena utiču i na psihičko zdravlje, pa se mnogi, kaže psihijatar dr Ivica Mladenović, žale na glavobolju, promenljivo raspoloženje, osećaj malaksalosti, slabost, pad motivacije, bezvoljnost:

- Organizam je kompleksna celina i velikim delom je sastavljen od vode koja se raspodeljuje i u odnosu na atmosferski pritisak, vlažnost i druge faktore. Mali nam je manevarski prostor, posebno jer smo civilizacija nezrelih ljudi, ali savet je da uvek radimo na sebi, jer što je osoba zrelija, ima širi spektar aktivnosti koje može primeniti u ovakvim situacijama. Treba se baviti aktivnostima koje pričinjavaju zadovoljstvo.

Saveti l Redovno uzimajte terapiju

l Kontrolišite krvni pritisak

l Ne lečite se sami, idite kod svog lekara

l Smanjite cigarete, unos kafe i energetskih napitaka, jer sužavaju krvne sudove

l Bavite se umerenom fizičkom aktivnošću

l Ne preskačite obroke - treba imati tri glavna obroka i dve užine

l Uzimajte selen, magnezijum, vitamin D, vitamin C, cink

RHMZ Moguća pospanost RHMZ savetovao je hronično obolelim osobama i meteoropatama opreznost usled, kako su naveli, relativno nepovoljnih biometeoroloških prilika. - Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolja, promenljivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja - navodi se na sajtu RHMZ.

