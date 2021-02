LJUDI, PAZITE SE! Beograđanin (42) primio vakcinu i posle 14 DANA BIO POZITIVAN NA KORONU! Tiodorović: Morate da se čuvate

Beograđanin (42) primio je prvu dozu vakcine i posle tačno 14 dana bio je pozitivan na koronavirus. Ima upalu pluća, zbog koje je u bolnici, i živi je dokaz da se nimalo ne treba opuštati, posebno ne posle prve doze cepiva, jer niko nije sto posto zaštićen.

Ovaj čovek, čije ime je poznato redakciji Kurira, primio je prvu dozu jednog četvrtka, a već idućeg četvrtka počela je da ga boli glava. Sutradan je imao pritisak 140/95. Nikada ranije s pritiskom nije imao problema. - Pomislio sam da je to zbog posla, stresa. Pošto sam i za vikend imao takav pritisak, razmišljao sam da je možda i reakcija na vakcinu. Na koronu pomislio nisam. Ipak, u utorak sam otišao kod kardiologa, sve mi je bilo u redu, ali su mi ipak zakazali za mart holter. Potom mi po podne opet malo skoči pritisak, pa kupim i aparat za merenje pritiska. Međutim, u sredu, 13. dana od vakcinacije, kreću temperatura, proliv, kašalj, celo telo me boli, polomljen sam. E tad sam već shvatio da imam koronu - priča za Kurir ovaj Beograđanin.

Sutradan, dve pune nedelje, to jest 14. dan od primanja prve doze cepiva, uradio je PCR test, koji je bio pozitivan. - Skener pokazuje upala pluća u začetku, pa kako je temperatura rasla, a ja sve više kašljao, teško pričao, smešten sam u nedelju u bolnicu. Za sada nisam na kiseoniku, ali ne mogu da stojim i temperatura od 39°C stalno se vraća.

Epidemiolog i član kriznog štaba prof. dr Branislav Tiodorović kaže za Kurir da se u ovom slučaju dogodilo upravo ono na šta su od početka upozoravali - da posle prve doze, pa čak ni posle druge, niste 100 posto zaštićeni i da zato morate da se čuvate da se ne zarazite. Vakcina ne može da vas zarazi, ali ni 100 posto zaštiti, posebno posle prve doze. I to važi za svako cepivo, bez obzira na to ko je proizvođač. - Posle prve doze izgrađuje se oko 50 odsto imuniteta, to jest antitela na koronavirus, ali samo kod onih koji su zdravi, koji imaju dobar imunitet. Ali kod dijabetičara, onkoloških bolesnika, starijih neće biti postignut taj nivo zaštite, već i 10-20 odsto niži - objašnjava prof. Tiodorović.

foto: Tamara Trajković

I upravo zato, naglašava, treba se ponašati kao da niste vakcinisani i pridržavati se protivepidemijskih mera kako biste bili sigurni da se nećete zaraziti - a time i potencijalno zaraziti druge.

Važan savet Primite drugu dozu obavezno Osoba koja je dobila kovid 19 posle prve doze vakcine, ističe prof. Tiodorović, obavezno treba da primi i drugu dozu: - Posle poslednjih dobrih rezultata i praktično ozdravljenja od kovida treba da prođe mesec dana pa da primi drugu dozu vakcine istog proizvođača. Ta osoba mora da bude dobro, i laboratorijski i klinički. U međuvremenu, ona će i prirodno izgrađivati imunitet, pa će druga doza vakcine biti takozvana buster doza, koja će ojačati već stvoreni imunitet na prirodan način i povećati titar antitela.

Kurir / Jelena S. Spasić

Foto: Ana Paunković

Kurir