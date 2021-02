DR DARIJA DANAS NEĆE DOĆI NA KRIZNI ŠTAB: Virus je tu, svaki 5. testirani je pozitivan

Ministarka rada i članica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Darija Kisić Tepavčević rekla je da smo nošeni talasom vakcinacije pa je atmosfera puna optimizma, ali napominje i da nije vreme za opuštanje.

- Virus je tu, nismo doovljno jaki, niti je naš kolektivni imunitet jak. Svaki 5. testirani je pozitivan, a pet do 10 puta više je onih asimptomatskih slučajeva. Ne smemo da se opustimo jer nas virus ponovo i ponovo opomene - rekla je ona gostujući u Jutarnjem dnevniku RTS.

Do sada je drugu dozu vakcine primilo oko 23.000 građana, a više od pola miliona prvu, povodom toga dr Kisić Tepavčević kaže da smo preuzeli borbu i da napadamo virus.

- Gradimo kolektivni imuntiet uspešnije nego većina zemalja na svetu, ali to ne sme da nas učini slabim, nego jačim. Jačamo kolektivni imunitet, ali ne smemo da se opuštamo. Preuzeli smo aktivnu borbu, napadamo virus, stvaramo aktivno imunitet - istakla je ona.

O popuštanju mera

- Kad god da se to desi, danas ili u drugom vremenskom periodu to ne znači da virus nije tu. Oko 2.000 obolelih je dnevno, probajte da izbrojite do 2.000 i videćete da to traje određeni vremenski period. Fokus treba da nam bude to da smo preuzeli inicijativu - objašnila je dr Kisić Tepavčević.

Dodaje i da će do popuštanja mera doći i pre nego što broj novozaraženih bude nula, ali i kada bude jednocifren broj moramo da budemo svesni da je virus tu.

Umesto na sednicu Kriznog štaba dr Kisić Tepavčević danas će prisustvovati sednici Skupštine Srbije.

Skupština danas o socijalnim kartama

Poslanici Skupštine Srbije započeće danas Drugo vanredno zasedanje na kojem će razmatrati Predlog zakona o socijalnoj karti, koji je podnela Vlada.

Kako je navedeno u obrazloženju, potreba za uvodjenjem socijalnih karata sadržana je u ekspozeu Vlade koji je predstavljen u Narodnoj skupštini još 28. juna 2017.godine, a odnosi se na uvodjenje integrisanog sistema izrade socijalnih karata kroz povezivanje velikog broja različitih institucija poput Poreske uprave, Ministarstva unutrašnjih poslova i Katastra nepokretnosti.

Predlagač očekuje da će se uvodjenjem ovog sistema sprečiti zloupotrebe i omogućiti pravednija raspodela ;tako što će socijalnu pomoć dobiti oni korisnici kojima je ta pomoć zaista i potrebna.

Na dnevnom redu biće i potvrđivanje sporazuma vlade Srbije i vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane, kao i potvrdjivanju Sporazuma Srbije i Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata.

Poslanici će raspravljati i o predlogu autentičnog tumačenja člana Zakona o sprečavanju korupcije kao i jedne odredbe Zakona o visokom obrazovanju, koje je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Vanredna sednica zakazana je na zahtev 237 narodnih poslanika.

