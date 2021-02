KISIĆ TEPAVČEVIĆ: Danas pred poslanicima Zakon o socijalnim kartama

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević kazala je da Zakon o socijalnim kartama, koji će se danas naći pred poslanicima, olakšava umnogome stvari korisnicima jer će prava koja koriste po različitim osnovama sada biti objedinjena, u jedinstvenoj bazi.

- Vršiće se eksterno povezivanje i sa svim drugim bazama koje imaju podatke značajne za ostvarivanje prava - centralni registar stanovništva, baza MUP-a, PIO fond, Nacionalna služba za zapošljavanje, Poreska uprava...sve činjenice relevantne za ostvarivanje određenih prava naći će se od sada na jednom mestu - navela je Kisić Tepavčević za RTS.

Ona je dodala da će to značajno olakšati posao osobama koje zaslužuju i uživaju pojedina prava jer neće morati da idu od šaltera do šaltera prikupljajući sve potrebne papire kako bi svoje pravo dokazali.

Sve će sada na osnovu inicijalnog zahteva i JMBG odjedanput da se skupi, objasnila je ministarka.

Povodom današnje sednice Kriznog štaba, čiji je član, Kisić Tepavčević je ukazala na značaj daljeg poštovanja protivepidemioloških mera jer, kako je naglasila, još nismo dostigli kolektivni imunitet i virus je i dalje tu.

- Ne smemo da se opustimo. Virus nas uvek ponovo opomene. Znamo da imamo oko 20 odsto pozitivnih od broja testiranih, a broj asimptomatskih slučajeva je bar pet do deset puta veći. Gradimo kolektivni imunitet dosta uspešno, ali to ne sme da nas učini slabima već jačima - poručila je Kisić Tepavčević, ne precizirajući kada bi moglo da dođe do eventualnog popuštanja epidemioloskih mera.

Povodom stanja u gerontološkim centrima, ona je navela da je do sada prioritetno vakcinisano oko 8.000 najstarijih građana, od kojih je, dodaje, polovina primila i drugu dozu.

