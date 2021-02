LONČAR: Moći ćemo na more! Ako ovako nastavimo, korona do leta pod kontrolom

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je danas da ako nastavimo ovako, ako budemo disciplinovani, ako se vakcinišemo možemo do leta da ostvarimo cilj i stavimo koronu pod kontrolu.

- To znači da ćemo imati dobru situaciju i da razmišljamo o onome o čemu nismo mogli. Moći ćemo da razmišljamo o odlasku na more. To zavisi od nas, imamo šansu, na dobrom smo putu - kazao je on.

Istakao je i da je zvanično počela revakcinacija, ali i da se nastavlja sa vakcinacijom.

- Ono što je bitno za građane je da oni odu na isto mesto gde su vakcinisanu i da tu dobiju revakcinu u danu kada je predviđeno. Nastavljamo dalje i sa vakcinacijom, stigle su dodatne količine Fajzerove vakcine, dodatne količine ruske vakcine. Ono što je najbitnije mislim da su građani shvatili značaj vakcinacije, ako nastavimo ovako i ako budemo odgovorni, nema opuštanja posle prve doze vakcine - rekao je Lončar.

foto: Printscreen

Ističe da tada nismo zaštićeni, već da mora da dođe do revakcinacije, kao i da prođe sedam do 10 dana.

Dodao je i da je do sada vakcinisano 557.000 građana Srbije.

O popuštanju mera

- Mere se ne poštuju dovoljno. Na sednici Kriznog štaba prvo ćemo, kao svi ozbiljni ljudi da uradimo analizu. Jasno je da kada imamo ovakve rezultate da se mere ne poštuju dovoljno - naglasio je Lončar.

Državni praznik i vakcinacija

Na pitanje da li će vakcinacije biti i tokom praznika ministar je rekao da to zavisi od građana.

- Pravićemo raspored i ići ćemo na to da vidimo kakva je zainteresovanost. Da li ćemo dobijati odgovore da ne mogu, da promene termin, od toga zavisi. Mi smo spremni sa kapacitetima - rekao je Lončar.

O proizvodnji ruske vakcine

- Kada dođu i obiđu pogone i uvere se u to šta sve Torlak ima, u petak popodne, videćemo kada ćemo moći da počnemo sa proizvodnjom. Za dva do tri meseca su pretpostavke da počnemo sa jednim delom proizvodnje. Da većinom doće gotova supstanca ovde, a mi da je pakujemo i da je spremimo. To je prva faza za koju bi bili spremni da krenemo.

Dodaje i da je onda "za nas izazov druga faza da krenemo od semena da pravimo, petak subota je dan kada ćemo imati preciznije informacije".

(Kurir.rs)

Kurir