OMILJENIH 6 DESTINACIJA NAŠIH GRAĐANA I KOVID ZABRANE: Hoćemo li ovog leta moći konačno normalno ići na odmor!?

Podsetimo, prof. dr Tanja Jovanović je prošle nedelje iznela optimističnu prognozu da ovog leta možemo da planiramo odlazak na odmor, a sličnu najavu izneo i prof. dr Branislav Tiodorović rekavši da se "potpuno smirivanje epidemilooške situacije može očekivati na leto".

Međutim, oni su pričali o tome kakva se epidemiološka situacija očekuje kod nas, ali u kom pravcu ona ide u zemljama gde leti najčešće putujemo - Grčkoj, Truskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj, Hrvatskoj, Egiptu i Albaniji? Koje mere tamo trenutno važe, šta se može očekivati na leto, šta od uslova traže i ono, trenutno najbitnije - kako im ide sa masovnom vakcinacijom protiv kovida?

Grčka

Grčka je, definitivno, najpopularnija letnja destinacija za srpske turiste, međutim, trenutno sa srpskim pasošom nije tako lako ući u tu zemlju. Taman kad su nas ohrabrile najave da bismo, uz vakcinu ili PCR test, na leto mogli da se kupamo na omiljenim grčkim plažama, postavljene su nam još tri nove prepreke.

Prvo je Evropska komisija donela preporuku po kojoj se uslovljava ulazak građana na teritoriju Unije iz trećih zemalja, u koju spada i Srbija, malim brojem zaraženih od korona virusa.

Shodno odluci, ulazak bi bio dozvoljen samo stanovnicima država koje u poslednje dve nedelje, shodno načinu računanja Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) imaju manje od 25 zaraženih na 100.000 stanovnika. A Srbija u ovom trenutku ima skoro 350/100.000.

Da bismo ispunili ovaj uslov, bilo bi neophodno da tokom 14 dana imamo 125 ili manje novozaraženih u periodu od 24 sata, što je sada prilično nerealno. A uz to se traži i drugi, poduslov, da u toj zemlji bude minimalno prisustvo nekog od novih sojeva korone (britanski, južnoamerički, brazilski) koji su znatno zarazniji i lakše se prenose.

Ipak, čak i kada bi Srbija ispunila sve ove uslove, nije sigurno da bismo mogli da ulazimo u sve zemlje EU, pošto je ova odluka više preporuka članicama Unije, dok svaka od njih može da donese blaža ili strožija pravila. Tako se dešavalo letos, da kada smo imali manje od 10 zaraženih na 100.000, nismo vraćeni na listu “bezbednih korona zemalja”. Na drugoj strani, svojevremeno smo mogli uz određene uslove, pa čak i bez njih, da ulazimo u pojedine zemlje EU.

Podsetimo, Grčka nam je zvanično zatvorila granice 6. jula prošle godine, a pojedini srpski turisti su vraćeni s granice i mnogima je letovanje, iako uredno plaćeno, propalo. Od tada ulazak srpskih građana u ovu zemlju nije moguć, osim u veoma retkim slučajevima.

Druga stvar koja nam ne ide naruku jeste nedavna najava grčkog ministra turizma Harisa Teoharisa da će turističko otvaranje zemlje zavisiti od procesa vakcinacije u toj zumlji.

- Imamo plan kako će se otvarati turizam, a on predviđa da turistički radnici budu prioritet prilikom vakcinacije. Otvaranje će zavisiti od vakcinacije u Grčkoj - rekao je Teoharis.

A statistika ovde kaže da, prema poslednjim podacima, Grci imaju manje od tri odsto vakcinisanog stanovništva, što je čak i ispod nivoa Evropske unije.

Konačno, poslednjih dana je u Grčkoj došlo do prave eksplozije korone. Iako je nedeljama, pa i mesecima unazad, Grčka bila među zemljama s najmirnijom i najstabilnijom situacijom u Evropi, korona brojke sada rastu iz dana u dan, a dodatni problem je što je registrovan prilično veliki broj slučajeva novog, britanskog soja korone, a poslednjih dana čak i južnoafričkog!

Zbog toga država ponovo najozbiljnije razmišlja o zaključavanju i tvrdom lokdaunu. Tako bi pored prodavnica, muzeja, mogla ponovo da bude prekinuta i nastava u školama, a u takvoj situaciji o turizmu je skoro nemoguće razmišljati.

Vlada Grčke je, inače, produžila mere koje su bile na snazi od 6. jula prošle godine, a koje se tiču ulaska stranih državljana.

Građani Srbije tako neće moći da uđu u Grčku barem do 22. februara kada će ponovo biti analizirano stanje i doneta nova odluka. Kao datum od kojeg bi u neku ruku mogla da bude otvorena turistička sezona Grci spominju 1. april, mada je izvesnije da to bude tek za Uskrs, početkom maja.

Kako kažu “razmatraju se modeli po kojima bi pod određenim uslovima mogli da otvore granice”. Međutim, veliko je pitanje da li će to obuhvatiti sve zemlje ili kao prošlog leta samo odabrane - Evropska unija, Izrael, Velika Britanija, Rusija

Zbog svega ovoga prilično je neizvesno kako će izgledati letnja sezona u Grčkoj ove godine, što je potvrdio i ministar Teokaris u svojoj izjavi krajem decembra. Po njemu, Grci će steći imunitet krda tek krajem 2021. tako da i pored interesovanja za letovanje u Grčkoj, on ne može da garantuje da će 2021. biti normalna godina, bez ikakvih restrikcija za turiste i naziva je ,,tranzicionom'' godinom.

U Grčkoj je do danas, vakcinisano, 4.1 odsto stanovništva.

Turska

Turska za naše državljane nije tražila PRC test, i to su prošlog leta iskoristili pojedini naši građani. Međutim to pravilo se promenilo. Od decembra 2020. Turska je uvela kao uslov obavezan PRC test, ne stariji od 72 sata za ulazak u zemlju, i to čak i za decu stariju od šest godina.

Za to su Turci imali dobar razlog. Iako je broj obolelih počeo da pada, Turska se u jednom trenutku suočavala s jednom od najgorih stopa infekcije u svetu od prosečno 20.000 obolelih dnevno, tako da je broj ukupno obolelih prešao dva i po miliona, a broj umrlih je 26.900.

Ipak, pošto je turizam važna privredna grana u Turskoj, Turska je počela ambiciozan program vakcinacije ne bi li stanje normalizovala i spasla sezonu 2021. U Tursku su stigle vakcine kineskih proizvođača, a vlasti Turske vode razgovore sa Rusijom o proizvodnji sputnika V u Turskoj. Eventualni dogovor bi znatno ubrzao vakcinaciju pa bi prilike u tom slučaju trebalo da se do leta poboljšaju.

Ipak, računajte da će vam trebati makar negativan PRC test ukoliko se situacija radikalno ne promeni kao i izvesna ograničenja, kao što je nošenje maske, pošto nije izvesno da će se epidemija potpuno zaustaviti do leta. Zebnju izaziva i širenje britanskog soja virusa u Turskoj, od kojeg je obolelo 196 stanovnika Turske kao i pojava brazilskog i južnoafričkog soja korone.

U Turskoj je vakcinisano 3.16 odsto populacije.

Crna Gora

U Crnu Goru u jednom trenutku nije bilo moguće ući zato što Srbija nije bila na njihovoj zelenoj listi bezbednih zemalja. Državljani Srbije sada mogu ući u Crnu Goru bez posedovanja negativnog PCR testa preko svih graničnih prelaza, uz poštovanje zdravstvenih mera, u skladu sa zdravstvenim upozorenjem Instituta za javno zdrvlje Crne Gore, navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije.

Crna Gora se, iako je dugo odolevala korona virusu, suočila s velikim brojem obolelih i velikim stopama zaražavanja. Zbog toga su bila uvedena brojna ograničenja i turistički sektor je pretrpeo ozbiljne gubitke - turistička poseta je opala za 92% u odnosu na normalnu situaciju. Situacija u Crnoj Gori je trenutno neizvesna i pitanje je kako će izgledati letnja sezona 2021. mada je Vladi Crne Gore u interesu da oporavi turistički sektor.

Ono što dodatno čini neizvesnom epidemiološku situcaiju u ovoj Crnoj Gori jeste i vackinacija koja još nije ni počela, poslednja vest na tu temu iz ove nama susedne zemlje jest da je proizvođač vakcine "AstraZeneka" predao prošle nedelje zahtev za registraciju crnogorskom Institutu za lekove i medicinska sredstva (CINMED).

Nedavno se pojavila vest da će u Crnoj Gori uskoro mogla da stigne ruska vakcina "Sputnjik V", ali to još nije zvanično potvrđeno.

Vakcinacija u Crnoj Gori nije zvanično počela.

Bugarska

Bugarska je letos, kao retko koja država članica EU, otvorila granice za naše državljane. Iako je 16. juna Bugarska bila prinuđena da granicu zatvori za sve turiste, one su otvorene za naše turiste već krajem jula, tako da je tada bilo moguće otići tamo na letovanje, uz negativan PRC test ne stariji od 72 sati. To pravilo važi i dalje.

Ako je Bugarska vaša željena destinacija, računajte da će barem PRC test biti uslov. Kao i u slučaju Grčke, novi propisi EU o pooštravanju uslova za ulazak na teritoriju EU za stanovnike trećih zemalja mogli bi da dovedu do pooštravanja uslova, mada oni ne obavezuju nijednu državu članicu. Ideja Grčke i još nekih južnih zemalja, o potvrdi o vakcinaciji kao jednom od uslova za turiste mogla bi da bude prihvaćena i u Bugarskoj, mada za to trenutno nema potvrde.

U Bugarskoj je dosad, zbog sporosti u dostavljanju vakcina, vakcinisano samo 0.85% populacije.

Egipat

Egipat, jedna od najatraktivnijih svetskih turističkih destinacija, ozbiljno je shvatio pandemiju i mada je turizam jedna od najvažnijih privrednih grana, zatvorio je granice u martu 2020. One su kasnije, u julu, otvorene, ali turisti su se suočili s ograničenjima.

Putnicima u Egipat trenutno za putovanje potreban je negativni PRC testovi ne stariji od 72 sata za punoletne putnike, dok deca do 7 godina ne moraju da imaju test.

Egipat je donekle olakšao turistima, pa omogućavaju da test uradite i na aerodromu ukoliko to niste mogli da iz nekog razloga učinite u svojoj matičnoj zemlji. Taj test košta 30 američkih dolara.

Nema najava da će se ti uslovi menjati, mada je Egipat nekoliko puta u toku prošle godine menjao uslove prelaska njihove granice pa to imajte u vidu.

U Egiptu je vakcinacija tek počela i ide jako sporo, a vakicnisanih je toliko malo da ih nema ni u svetskoj statistici o procentu vakcinacije.

Hrvatska

Državljani Srbije koji u Hrvatsku putuju iz turističkih ili "drugih privrednih interesa", kako se navodi na sajtu našeg Ministarstva spoljnih poslova, mogu ući u tu zemlju uz negativni PCR test, ne stariji od 48 sati. Takođe, postoji mogućnost i testiranja po samom dolasku ali uz obaveznu samoizolaciju do dobijanja negativnog nalaza.

Posle uspešnog suočavanja s prvim talasom pandemije tokom leta suočila s naglim porastom broja obolelih, koji joj je doneo jednu od najviših stopa zaražavanja tokom jeseni među zemaljama članicama EU, a po smrtnosti obolelih je u decembru bila na sedmom mestu.

Razlog tome bila je relaksacija mera protiv pandemije usled pritiska turističkog sektora da se sezona održi koliko-toliko normalno. Iz tog razloga, sezona 2021. će se planirati sa mnogo više pažnje.

Kako je Hrvatska članica EU i kako je nedavnom sastanku u Briselu najavljeno uvođenje strožih propisa prema državljnima zemalja van EU, uslovi za ulazak mogli bi biti još više pooštreni. Preporuka je da se u EU puštaju građani zemalja u kojima je tokom dve nedelje bilo 125 obolelih na dnevnom nivou.

Ukoliko bi se ta preporuka poštovala doslovno, građani Srbije ne bi mogli da letuju u Hrvatskoj pošto smo taj broj zaraženih imali letos, pre početka drugog talasa. Ali čak i da situacija sa pandemijom bude bolja, neka ograničenja će sigurno ostati za turiste, kao i na drugim destinacijama.

Vakcinacija u Hrvatskoj ide sporo i do sada je vakcinisano 2.33 odsto stanovništva.

Albanija

Prošlog leta, srpski turisti su "otkrili" Albaniju. U trenutku kada su granice Crne Gore, Grčke i Hrvatske bile zatvorene, Albanija i Bosna su dozvoljavale našim turistima prelazak granice, pa su srpski turisti odlazili na albansko primorije, naročito u Sarandu.

Zbog sporazuma između Albanije i Srbije (Mali Šengen) dovoljno je da imate važeću ličnu kartu za ulazak u ovu zemlju. To se, verovatno, neće menjati u skorijoj budućnosti.

Međutim, imajte u vidu da u Albaniji korona virus divlja i da Albanija ima najveći procenat umrlih od ove bolesti tako da u jednom trenutku u budućnosti može doći do poštravanja uslova za prelazak granice.

Vakcinacija u ovoj zemlji još nije počela mada je premijer Albanije Edi Rama najavio dolazak 500.000 doza vakcine i početak masovne imunizacije.

Vakcinacija u Albaniji još nije počela.

