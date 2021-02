KURIR SAZNAJE: Tomislav Nikolić izlazi iz bolnice!

Bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić danas ili sutra izlazi iz bolnice, saznaje Kurir.

- Nikolić se oporavio od obostrane upale pluća izazvane koronavirusom, stabilno je i nema potrebe da više bude u bolnici. Rade se još jednom kontrolne analize, po proceduri, i ide otpust na danas ili sutra - kaže na izvor.

Nikolić je zajedno sa suprugom Dragicom smešten u KBC "Dragiša Mišović" 1. februara, a kod oboje je potvrđena korona. On je imao obostranu upalu pluća i bio na kiseoniku do protoka do 4 litra. Supruga Dragica je bila bolje, nije bila na kiseoničkoj terapiji i ona je pre nekoliko dana otpuštena iz bolnice.

Smešteni su u dvokrevetnoj sobi s TV, i nisu imali nikakave posebne zahteve. Kao bivšeg šefa države čuva ga i obezbeđenje.

(Kurir.rs/J.S.S.)

