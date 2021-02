UDAR KORONE I GRIPA NAS JE ZAOBIŠAO: Epidemiolog i virusolog objašnjavaju zbog čega se u Srbiji to desilo

Strepeli smo od savršene oluje i sudara korone i sezonskog gripa, ali početkom februara, baš u vreme kada se inače javljaju epidemije, od gripa ni traga.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, od 480 uzoraka nijedan ne pokazuje prisustvo influence - gripa, a identična situacija je i širom Srbije.

Epidemiolog dr Nebojša Bohucki iz Zavoda za javno zdravlje Subotice kaže da je upotreba zaštitnih maski, redovna higijena ruku i distanca doprinela da se virus gripa još ne registruje, dok su ostale infekcije koje se prenose kapljičnim putem drastično smanjene. Takođe, tome je dorpinela i vakcinacija protiv gripa.

- Od oktobra 2020. godine je analizirano 480 uzoraka. Svi brisevi građana su bili negativni na kovid, ali su poslati na dalju dijagnostiku jer su te osobe imale respiratorne tegobe. I svi su bili negativni i na virus gripa. Objašnjenje je jednostavno. Pošto je grip kapljično oboljenje i ako koristimo preventivne mere preporučene protiv virusa korona, neće se širiti ni druge kapljične infekcije - objašnjava dr Bohucki.

Takođe, zaposleni u školama i učenici su zdravi, jer ako neko od njih ima kliničku sliku, kašlje i kija, mora da ostane kod kuće zbog mera koje su na snazi. To se nije dešavalo prethodnih sezona, već su u školu išli i odrasli i deca koja su imale simptome respiratornih infekcija.

Sezonski grip uglavnom se zahuktava krajem januara, a njegova najveća aktivnost beleži se tokom februara, te je, recimo, u februaru 2020. godine grip registrovan u većem delu zemlje, dok je epidemija gripa tada prijavljena u Beogradu i u još četiri okruga.

Virusolog dr Ana Gligić istakla je da su maske zaustavile širenje mnogih virusa, te da će nas, kako je rekla, "maske sigurno jako štititi i od gripa, odnosno influence tipa A".

- Premda postoji realna bojazan od sudara korone i gripa, može da se dogodi i drugačija situacija. Reč je o virusnoj interferenciji. Iskustvo govori da određeni virus, kao što je to sada korona, može da interferira infekciju drugim virusima, nije važno kojim. Ako je virus intenzivno u populaciji, to se u virusologiji naziva interferencija. Budući da je virus korona aktivan u velikom broju u populaciji, on može da onemogućava infekciju drugim virusom - rekla je dr Ana Gligić.

Jednostavno rečeno, virus ne dozvoljava prodor drugih u populaciju.

- Bilo bi značajno ako bi virus korone mogao da interferira gripu. To se može desiti, ali i ne mora. Ipak, takva pojava postoji među virusima, i to je jako složen proces - kazala dr Gligić.

Iako su preporučene mere uspešno eliminisale grip, to nije slučaj sa kovidom. Zaraženih i novozareženih ima u celoj zemlji.

- Najveći broj obolelih su kontakti u okviru porodica. Ako je jedan član porodice pozitivan, pitanje je samo vremena kada će i ostali ukućani oboleti. Najverovatnije da ima i gripa, ali malo i obolevaju samo osobe u okviru istog domaćinstva koje se ne testiraju. Slična situacija je bila sa virusom zapadnog Nila koji nismo registrovali lane, ali kada neko ima temperaturu i boli ga glava, sumnja odmah pada na kovid 19 i ako je negativan, dalje se ne testira - zaključuje Bohucki.

Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da je epidemijska kriva zaravnjena na visokom nivou, i da svaki dan imamo 20 do 25 odsto potvrđenih od broja testiranih.

- U poslednjih nekoliko dana raste broj prvih pregleda u kovid ambulantama, što govori da je virus tu. Javljaju se čak i porodične infekcije i moramo da računamo da je zbog lepog vremena, došlo do većeg opuštanja jer nisu poštovane sve mere - kaže Tiodorović.

Prema njegovim rečima, sve to će dati verovatno blagi porast, već se vidi da kovid bolnice imaju i dalje dosta veliki broj pacijenata.

