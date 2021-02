EVROPA JE ŠAKA JADA, OTIŠLA SAM U SRBIJU! Vedrana Rudan nikad žešća: Hrvatski predsednik NEKA HRČE I PRESPAVA MANDAT

"To mi je bilo odmah jasno. A kako sam dobila poziv od grada Beograda, otišla sam tamo sa suprugom, srećna sam što u tome vidim spas. Eto", rekla je ona gostujući na hrvatskoj televiziji N1.

"Politika je politika. Ja sam tamo došla na poziv Beograda, države Srbije, da se ne lažemo. Ako ćemo reći da se država Srbija percipira kao Vučić, ima svoje neprijatelje i medije koji su protiv njega i medije koji su za", rekla je hrvatska spisateljica i dodala: "Naravno da su ti mediji koji su protiv njega iskoristili činjenicu da sam ja došla kao stranac da bi se preko mene obračunali s njim".

Dodaje da se ispostavilo da je 4.000 stranih državljana u Srbiji primilo vakcinu. "Mislim da je to jedan plemeniti cilj zemlje koja ima višak da pomogne sirotinji kojoj je život ugrožen iz zemalja koje ih nemaju. Ja imam milion hroničnih bolesti i stara sam. Evropa se pokazala kao šaka jada", smatra Vedrana Rudan.

A komentarišući vakcinisanje hrvatskih ministara pred kamerema, Vedrana Rudan kaže da je to dobra ideja, ali da je za nju estetski potpuno neprihvatljiva.

"Taj kome smo videli mišiće ima metar i po, tako da to nije ni to nešto tako savršeno. Estetski se to meni nije sviđalo. Sigurna sam da su imali dobre namere da antivaksere navedu do toga da je vakcinacija spas. Međutim, oni sami nisu znali da vakcine neće biti dok su nas nagovarali, jer se oni ne bave državom, nego se bave sobom i svojim gospodarima. Imali su dobru nameru samo zato jer pojma nemaju gde žive, a o poslu da ne govorim", jasna je Vedrana Rudan.

Najoštrija je u kritici bila prema predsedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću.

"Milanović nije u hrvatskoj politici od juče. On je jedan u nizu potpuno nekvalifikovanih osoba koje se bave poslom s kojim nemaju veze, divljak koji nije za Hrvatsku učinio ništa. On se usuđuje reći da udruženje B.a.B.e ima ružno ime, a to udruženje je čudo učinilo za žene.

Njemu govoriti bilo šta je gubljenje vremena jer je taj čovek potkapacitiran, intelektualno nevin, to je banalna fraza, ali ja u to iskreno verujem", rekla je Vedrana Rudan i dadala da bi hrvatskom predsedniku "bilo najbolje da ostane u krevetu i hrče tamo do kraja mandata".

Kurir.rs

Kurir