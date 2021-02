KAKO DA RAZLIKUJETE PRAVI MED OD LAŽNOG: Pčelar otkriva 2 postupka za otkrivanje falsifikata (KURIR TELEVIZIJA)

Prodaja lažnog meda nije novina u Srbiji, ali jeste namera jednog proizvođača da deci u vrtiću preko tendera podmetne gustu smesu od šećernog sirupa sa ukusom bombona.

Kako ne biste došli u situaciju da kupite falsifikovan proizvod osobe koja nema ni košnice, a ni pogon za proizvodnju meda, posavetovali smo se sa Stankom Rajićem, predsednikom Beogradskog udruženja pčelara.

Pčelar za Kurir televiziju otkriva kako da razlikujete pravi od lažnog meda.

- Taj lažni med nije otrovan, ali daleko od toga da ima svojih kvaliteta i čim je veštački napravljeno, moguće da ima i neke nus pojave. Ako uzmete kašiku meda i stavite je u vodu, ako ostane na dnu čaše kao da je mastan i ne rastapa se, to je pravi med. Ako se rastvara u vodi to je sigurno falsifikat meda. Ako uzmete med i stavite na kašiku da zagrejete i ako provri to je pravi med, a ako se karamelizuje znači da je to neki šećer - rekao je Rajić.

Naglasio je i da je prisutnost lažnog meda smanjeno na nekih 30 odsto u poslednjih nekoliko godina, a išao je i na 70 odsto.

