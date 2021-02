CNN U UDARNOJ VESTI O SRBIJI I VAKCINACIJI: Premijerka Ana Brnabić u programu uživo objasnila kako smo postigli ovakav uspeh

Srbija je uspešna u vakcinisanju zato što je veoma rano donela odluku da nabavka vakcina bude prioritet i da to ne posmatra kao geopolitičko, već isključivo zdravstveno pitanje, istakla je danas premijerka Ana Brnabić u intervjuu američkoj televiziji CNN.

Ona je navela da je razlog uspešnog procesa imunizacije stanovništva i sprovedena digitalizacija.

- Odlučili smo se da idemo direktno u pregovore sa raznim proizvođačima, ne smatrajući to geopolitičkim pitanjem, već onim što to i jeste - zdravstenim pitanjem, a sve samo sa jednim ciljem, a to je da dobijemo što pre cepiva - objasnila je ona.

Brnabić je podsetila da je Srbija možda bila prva zemlja u svetu koja je potpisala ugovor sa Fajzerom, kao i druga u Evropi koja je dobila njihovu vakcinu.

- Bili smo i prva zemlja u Evropi koja je potpisala ugovor sa kineskim Sinofarmom i dobili smo prvi njihove vakcine. Mi smo odlučili da ovo pitanje tretiramo kao ključno prioritet - podvukla je ona.

Brnabić je, kao drugi razlog uspešnosti procesa vakcinacije, navela digitalizaciju javnih servisa, što je bio prioritet u protekle četiri godine.

- To nam je omogućilo da veoma brzo imamo pametan sistem koji čini ovaj proces veoma lakim za građane, transparentnim i za nas lako za upravljanje - dodala je ona.

Brnabić je rekla da ne želi da učestvuje u raspravama da li je trebalo nabavljati samo zapadne vakcine ili i ruske i kineske, rekavši da veruje da je pitanje vakcinacije prioritetno širom sveta, pitanje spašavanja života, a da to nema veze sa politikomm i geopolitkom.

Kao kandidat za prijem u EU, dodala je, fokus Srbije jeste put ka članstvu, podsetila je ona dodajući da je Srbija učestvovala u svim naporima Unije za razvoj i dobijanje vakcina.

- Kao mala zemlja mi smo donirali 2,1 milion evra preko Evropske komisije za razvoj vakcine u korist svih nas. Takođe smo i deo mehanizma Kovaks, ali smo mislili da bi bilo dobro da pokrenemo i direktne pregovore sa proizvođačima - ukazala je Brnabić.

Kazala je da su prve vakcine koje su došle u Srbiju bile Fajzerove, ali da su i Sinofarmova i Sputnjik vakcina bezbedne i efektivne, što je jedino bitno.

Kazala je i da očekuje da do kraja ovog meseca Srbija dobije i prve isporuke AstraZeneka vakcina.

- Radimo sve što možemo da osiguramo da se naši građani vakcinišu, da budemo bezebdni, da se život i privreda vrate normalnosti što je pre moguće - ukazala je ona.

Na pitanje da li u ovom trenutku nije bilo lakse što Srbija nije u EU, kao što je to slučaj sa Velikom Britanijom, zemljom koja prednjači u vakcinaciji, Brnabić je kazala da ne može to reći.

- Zemlje članice EU imaju mnogo benefita koje mi nemamo, uključujcuhi budžetsku podršku za oporavak posle kovid krize - dodala je ona.

Ukazala je da je očekivala da će multilateralizam da prevlada i da će svi postaviti kao zajednički prioritet podršku razvoju, proizvodnje vakcina, sa ciljem povećanja kapaciteta.

- Mislim na kraju dana da će EU dobro obaviti svoj posao. Možda je kasno startovala, ali izaćiće snažnija iz svega ovoga - uverena je premijerka.

Na konstataciju da u Srbiji građani mogu da biraju vakcine i pitanje koje vakcine najviše žele, Brnabić je prenela da velika većina kaže da želi da se vakciniše bilo kojom vakcinom koju imamo jer su sve bezbedne.

- Mi pratimo sve procese odobrenja vakcina u zemljama porekla, ali i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i EU. Naša Agencija za lekove, tako je, registrovala Fajzerovu vakcinu dan posle odobrenja nadležne ustanove u SAD, i par dana pre EU. Imamo duple, a i trostruke standarde bezbednosti koje primenjujemo. Ccekamo najpre da neko registruje, pa onda analiziramo svu dokumentaciju i uzorke - objasnila je Brnabić.

Zbog toga, uverena je, građani apliciraju za bilo koju vakcinu. Dodala je da je kineska vakcina veoma popularna, ali i zato što je najviše imamo na raspolaganju. Podsetila je da je sinoć dočekala novu pošiljku od pola miliona vakcina iz Kine.

- Najvažnije je da se građani vakcinišu, nije važno kojom - rekla je ona.

Upitana za epidemiološke mere Brnabić je kazala da Srbija pokušava da pronađe oprezan balans između potrebnih zdravstvenih mera, privrede i psihičkog stanja građana kojima je dosta restrikcija.

- Spešni smo jer su građani disciplinovani, a i poslodavci, te i pre svega ugostitelji koji cene što mogu da rade, pa pomažu u sprovođenju mera. To sve daje rezultate - objasnila je Brnabić.

Podsetila je da je Srbija imala najpre najrestriktivnije mere u svetu i da od tada pokušava da balansira između omogućava što slobodnijeg života i rada uz potrebne mere i stalno praćenje razvoja situacije.

