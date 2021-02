STRAH JE GLAVNI UZROK MOBINGA! Pojedini zaposleni ga godinama TRPE, a ovo su jasni ZNACI da vas šef zlostavlja! (KURIR TELEVIZIJA)

O zlostavljanju na poslu sve se više govori, međutim, javnost je vrlo malo informisana o tome šta mobing jeste.

Gost u “Pulsu Srbije” na Kurir televiziji bila je Olga Vučković Kićanović, konsultant za radno parvo i ljudske resurse, koja je veoma precizno objasnila šta mobing predstavlja i kako ga najlakše prepoznati.

-Mobing je najšire rečeno psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje na radu. Može se desiti isključivo među zaposlenima, ne može roditelj da mobira profesora – naglašava Olga i dodaje:

-Da bi nešto bilo mobing, to mora da traje. Mobing nije konflikt. Da bi nešto bilo mobing mora da traje da se ponavlja. To je jedno psihičko urušavanje zaposlenog, da se on oseti beskorisno i potpuno izolovano i izopšteno iz okruženja, da dobije onu čuvenu knedlu u grlu kad ide na posao, i da na kraju na svoju ruku da otkaz.

Kao jedan od glavnih problema u prepoznavanju mobinga Olga navodi slabu informisanost.

-Mislim da je strah veoma prisutan i ljudi su veoma slabo informisani o tome šta mobing jeste, a šta nije. Na primer kaže tera me da radim prekovremeno. To nije mobing. Mobing je urušavanje ličnog integriteta, profesionalnog, onemogućavanje komunikacije, ne davanje radnih obaveza, svakog dana imate sve manje posla sve dok se ne osetite beskorisno, dok vaš kolega radi vaš posao i prima istu platu. Dakle, stvara se jedno loše okruženje – zaključuje Olga.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir