DOBRE VESTI: Srbija za dva-tri meseca može da počne pakovanje ruske vakcine, a do kraja godine i proizvodnju

Srbija ima tehnološke uslove i spremna je da za dva do tri meseca počne pakovanje ruske vakcine „sputnjik V“ na „Torlaku“, a već za devet do 10 meseci mi ćemo i proizvoditi to cepivo, istakao je Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj, nakon sastanka srpske i ruske delegacije u Beogradu.

On je naglasio da će „sputnjik V“ iz naše zemlje biti distribuiran i u region, ali i u zemlje Evrope. - Na ovaj način Srbija bi bila prva zemlja u Evropi koja proizvodi vakcinu „sputnjik V“ u svojoj zemlji. Sedam zemalja, među kojima su i Nemačka, Češka i Austrija, izrazile su želju da se počne s proizvodnjom u našoj zemlji - kazao je Popović i podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić već rekao da će naša zemlja uložiti u nove pogone i novu opremu koji bi zadovoljili sve standarde za proizvodnju vakcine, te da je ispitivanje mogućnosti za ovu proizvodnju ugovoreno tokom Vučićevog razgovora s ruskim predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko istakao je da od samog početka borbe protiv kovida u Rusiji nije postojala dilema da li sa Srbijom treba rame uz rame da se bore protiv pandemije, i to zbog odnosa dve zemlje, dva naroda. On je istakao da je ovo bio sastanak upoznavanja, a da će sadržajni, na ekspertskom nivou biti danas, kada će ruski stručnjaci posetiti „Torlak“.

Vera Stoiljković „Torlak“ na visini zadatka Direktorka instituta „Torlak“ Vera Stoiljković podsetila je da je pre dve nedelje srpska delegacija bila u poseti u Rusiji, u fabrici gde se proizvodi vakcina, i istakla da su se tada saglasili i uverili da postoje uslovi da se uz transfer tehnologije i znanja „sputnjik V „može proizvoditi u Srbiji. - „Torlak“ ima tehnologiju i stručnjake koji mogu da odgovore tom zadatku - kazala je Stoiljković.

Preminulo 15 ljudi Teška borba U Srbiji je u poslednja 24 sata na koronavirus testirano 12.547 građana od kojih je 2.000 novozaraženih. Preminulo je 15 pacijenata. Na respiratoru je 141 pacijent.

Bezbedna za starije od 60 Do kraja marta stiže dva miliona doza „sputnjika“ Ministar Nenad Popović kazao za RTS da je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) odobrila upotrebu ruske vakcine za građane starije od 60 godina. Rekao je da je bilo nedoumica da li može da se primenjuje i kod građana te starosne dobi. Najavio da će do kraja marta stići dva miliona vakcina „sputnjik V“.

O VAKCINI „SPUTNJIK“ foto: Shutterstock kombinovana vektorska vakcina vektor su ljudski adenovirusi dve doze (komponenta I i II) u razmaku od tri nedelje efikasnost 91,6 odsto čuvanje na temperaturi ne višoj od -18° C rok trajanja: 6 meseci nije preporučljiva u trudnoći i periodu dojenja, kao i za mlađe od 18 godina kontraindikacije: preosetljivost na neku komponentu vakcine, teške alergijske reakcije u anamnezi, akutne zarazne i neinfektivne bolesti, pogoršanje hroničnih bolesti (vakcinacija 2-4 nedelje nakon ozdravljenja ili remisije), kontraindikacije za komponentu II - teške postvakcinalne komplikacije kao posledica davanja komponente I davati uz oprez kod: hroničnih oboljenja jetre i bubrega, teških poremećaja endokrinog sistema, teških oboljenja hematopoetskog sistema, epilepsije, moždanih udara, bolesti kardiovaskularnog sistema, primarne i sekundarne imunodeficijencije, autoimunih bolesti, plućnih bolesti, astme i HOPB, bolesnika s dijabetesom i metaboličkim sindromom, s alergijskim reakcijama, atopijom, ekcemom moguća neželjena dejstva: kratkotrajni sindrom nalik gripu, bol na mestu injekcije i otok, ređe mučnina, ponekad uvećanje regionalnih limfnih čvorova

