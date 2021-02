DR STEVANOVIĆ: Zabrinuti smo, bolnice opet pune, stižu sve teži slučajevi! Izbegavajte okupljanja u ski-centrima za praznik

Prva primljena doza vakcine ne garantuje zaštitu i da za to je potrebna i druga doza, kaže doktor navodeći da postoje pacijenti koji su se inficirali posle prve primljene doze, ali da tu infekciju nije izazvala vakcina, već da vakcina nije imala dovoljno vremena da deluje i zaštiti

BEOGRAD - Prvi čovek Infektivne klinike KCS dr Goran Stevanović obratio se javnosti posle današnjeg sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara i direktora kovid bolnica koji su zajedno sa dr Stevanovićem stali pred kamere.

Dr Stevanović je na samom početku rekao je završen još jedan u nizu sastanaka na kom je procenjivana aktuelna situacija ali da zabrinjava rast broja novozaraženih kao i da je primećeno da disciplina u poštovanju mera popušta.

- Poslednjih dana sve je više pacijenata obolelih od kovida i to sa težom kliničkom slikom - rekao je dr Stevanović.

On je dodao i da je sada prelomni trenutak - da li će broj obolelih u Srbiji nastaviti da raste.

- Zato izbegavati masovna okupljanja u turističkim centrima za vikend i praznik - rekao je dr Stevanović dodavši da broj obolelih od virusa korona raste, a samim tim i potreba za hospitalizacijom. On je najavio da će tokom praznika biti duplirane smene u kovid ambulantama jer se očekuje povećanje pregleda.

Dr Stevanović je, nakon sastanka ministra zdravlja Zlatibora Lončara sa direktorima kovid bolnica, izrazio zabrinutost zbog porasta broja novozaraženih, nakon trenda opadanja broja novoobolelih. Podsećajući da su iz kovid sistema izašli KBC Zvezdara i KBC Bežanijska kosa, Stevanović je kazao da nažalost nema mogućnosti da još neka bolnica pređe u nekovid, odnosno redovan režim rada.

Ukazao je i na to da sada su kod pacijenata teže kliničke slike sa neizvesnijim ishodom lečenja. "Ono što nas brine su posledice na duže staze, kada govorimo o kovidu to je do nedelju dana. Primećeno je da jedan broj inficiranih ima konekcije sa slobodnim aktivnostima, zimovanjima, sportskim manifestacijama skijanja, kao i da disciplina popušta", kazao je dr Stevanović.

Kaže da je sada prelomni trenutak da se situacija stabilizuje ili da bude još teža i u tom smislu apeluje na sve da se pridržavaju mera i daju vakcinaciji vremena da počne da reaguje i zaštiti stanovništvo kako bismo se svi vratili normalnom životu. "Znamo da je građanima dosta restriktivnih mera, sve ovo traje godinu dana, ali tako je i ljudima koji rade u kovid sistemu i koji se i preko svojih mogućnosti trude da pomognu svima", naveo je dr Stevanović.

Ukazuje na to da prva primljena doza vakcine ne garantuje zaštitu i da je za to potrebna i druga doza. Navodeći da postoje pacijenti koji su se inficirali posle prve primljene doze, dr Stevanović kaže da tu infekciju nije izazvala vakcina, već da vakcina nije imala dovoljno vremena da deluje i zaštiti.

Apelovao je na sve koji planiraju da provedu predstojeće praznike, odnosno četiri dana na nekoj planini i odmoru, da se pridržavaju mera. Ističe da za one koji rade u kovid sistem nema praznika i dodaje da su smene duplirane jer se očekuje veći broj obolelih.

U tom smislu, ponovo je apelovao na sve da poštuju mere i daju vremena vakcinaciji koja je započela, ali kojoj je potrebno vremena da počne da reaguje

